María Clemente García, diputada trans de Morena, anunció que, rumbo al fin de su trabajo legislativo en septiembre próximo en San Lázaro, ahora incursionará en la música como cantante de reggaetón mexa, y su debut será el próximo 29 de junio en la 46 Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora contó que no busca hacerle la competencia a Bellakath, ante la próxima salida de su material de siete canciones y dos sencillos dirigidos a "la comunidad".

"No es competencia, es expresarnos", dijo la diputada trans al describir que sus canciones serán divertidas y alivianadas, además que hablarán de sexo, el barrio y lo urbano.

Lee también Claudia Sheinbaum adelanta que mañana presentará a 3 mujeres y 3 hombres de su gabinete

Indicó que seguirá en el activismo cuando concluya su periodo como diputada y también como militante de Morena.

Tomará medidas por usurpación de lugares en Morena.

En el marco de la presentación de parte del elenco del Comité Gay Pride para el evento musical en el Zócalo, la diputada María Clemente García denunció la usurpación de lugares para acciones afirmativas en su propio partido, como el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, para la Cámara de Diputados, y Apolonio Ureña Martínez, para la alcaldía de Tumbiscatío.

Lee también Claudia Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citygroup

"Es muy penoso porque están usurpando la lucha por espacios, por representaciones de grupos minoritarios, vulnerables que necesitan tener voz en los Congresos, acceder a cargos de toma de decisiones.

"Es muy penoso que Morena se preste a este juego porque en Morena prometimos no mentir, no robar y no traicionar", dijo al también denunciar los 29 transfeminicidios que van en el año y un aumento de la violencia contra las personas trans.

Lamentó el retroceso en Morena porque no habrá personas trans en el Congreso federal: "Por supuesto que vamos a presentar una queja ante Conapred, ante el Tribunal Electoral y ante las instancias internas del partido (...) convocaremos a una manifestación afuera del CEN de Morena".

Celebró además la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México como la primera mujer y confió en que haya un acercamiento con las poblaciones LGBT+.

Lee también Se forma la tormenta tropical “Alberto”; prevén su ingreso a tierra en las próximas horas





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr