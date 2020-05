¿Cómo se considera que un municipio sea “de la esperanza”?

Para que un municipio sea considerado de “la esperanza” y reanude actividades, deberá tener 28 días sin contagios de Covid-19 y ser vecino de municipios sin nuevos casos confirmados, informó Hugo López – Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Al detallar de qué manera se eligieron los 324 municipios de la esperanza, mencionó que se tomó como tiempo base los 28 días porque corresponde a 4 periodos de incubación del virus.

“De manera convencional en la epidemiología aplicada se consideran dos periodos de incubación o del curso clínico de la enfermedad como un intervalo que permitiría que uno pudiera reconocer que no existe transmisión de la enfermedad”, indicó.

Enfatizó que el sector salud usó 4 periodos de incubación, puesto que éste es de 7 días. “Queremos hacerlo de la manera más extrema con 28 días y conforme veamos la respuesta de este cambio en la modalidad de mitigación, si vemos que es seguro en un momento dado, no tenemos fecha, pudiéramos ver si hay respuesta positiva y entonces considerar otras entidades”, refirió.

Aclaró que la cifra de municipios de la esperanza se puede modificar en tiempo real, porque en un momento dado, una localidad verde (sin contagio), podría presentar casos; entonces pasaría a rojo y ya no sería elegible para reanudar actividades.

“En ese momento se procederá a cerrar la movilidad en el espacio público, esperemos que logremos mantenerlos sin contagios para que no tengan impacto negativo”, mencionó.

El subsecretario destacó que los 324 municipios de la esperanza podrán reanudar actividades el próximo 18 de mayo; sin embargo, esta decisión corresponderá a los gobernadores de las 14 entidades que concentran dichas localidades.

“Los gobernadores de los estados con municipios relevantes podrían iniciar a operar el lunes, si ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal y si dicen que no, no hay pleito con el gobierno federal, con esta reanudación se incluye la actividad escolar en estos municipios”, dijo.

De las 14 entidades federativas que concentran los municipios de la esperanza, Oaxaca lidera la lista, con 213; Jalisco con 23; Sonora con 16; Puebla con 13; Veracruz y Guerrero con 12, respectivamente; Chihuahua con 8; Nuevo León con 7; San Luis Potosí con 6; Chiapas con 5; Tamaulipas con 4; Michoacán con 3, mientras que Hidalgo y Yucatán con uno.

