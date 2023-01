Como Paw Patrol, diputada Federica Quijano detiene su viaje en carretera para rescatar a michi y lomito

En una gira de trabajo por Sotuta, Yucatán, para entregar despensas, la diputada Federica Quijando, del Partido Verde, mostró el rescate que hizo en la carretera de un gato y una perra bebés.

Acompañada de su hijo Sebastián, quien vive con trastorno del espectro autista, la también cantante del grupo Kabah relató en redes sociales que el felino atravesaba la carretera y no pudo dejarlo abandonado.

“Ya sé, no puedo evitarlo, alguien me va a matar, pero vean qué estaba atravesando la carretera. Y espérense, no es todo, eso no es todo, no, o sea; miren”, expresó la intérprete de “La Calle de las Sirenas” al mostrar a la perrita que también rescató.

“No puedo, ya saben cómo soy de corazón de pollo. No entiendo por qué la gente no se hace responsable de sus mascotas y los deja ahí en la calle”, dijo Quijano e hizo un llamado a ser responsables con los animales de compañía.

Federica Quijano nombró “Tuta” a la perrita y “So” al gatito, en referencia al nombre del lugar donde los encontró, luego los llevó al veterinario para que alguien pueda adoptarlos.

