Colaboradores de EL UNIVERSAL ven “provocación” y “fuerte crítica” en la cinta Nuevo Orden

La película Nuevo Orden, del director Michel Franco, es fuente de controversia y de discusión pública en la opinión pública nacional por su retrato de la realidad mexicana. Colaboradores de EL UNIVERSAL consideran que es una cinta provocadora por su fuerte crítica a los problemas sociales, principalmente la profunda desigualdad, así como a la normalización de la violencia.



La cinta, bien recibida por la crítica internacional, ganó el León de Plata en el pasado Festival de Venecia. Es de las pocas producciones realizadas enteramente en el país, en una industria donde las grandes empresas de streaming acaparan el cine internacional.





De cara a la votación de la Academia de Cine Mexicano para decidir qué película enviarán para aspirar al Oscar a la Mejor Película Extranjera, los colaboradores de EL UNIVERSAL respondieron a las siguientes preguntas sobre la película de Michel Franco.

José Woldenberg



¿Qué le pareció Nuevo Orden?

Una película potente, una distopía perturbadora, provocadora.



¿Cuál cree que sea la temática principal de la película?



A partir de una sociedad escindida, un estallido de violencia masiva que es combatida por una violencia más grande y contundente. El infierno en la tierra.



¿Qué elementos de la realidad mundial y mexicana se reflejan ahí?

La película no pretende retratar realidad, pero de ella se nutre. De ahí su fuerza y su carácter pesadillesco.



¿Qué función social ocupa el arte cuando se vuelve el eje de la discusión pública?



La discusión pública tiene muchos nutrientes. El arte, cuando lo es, es uno de ellos. Y la película de Franco tiene muchos flancos que pueden acicatear distintos debates.

Catalina Pérez Correa

¿Qué le pareció Nuevo Orden?

Es una hipérbole de los problemas de la realidad mexicana. Me pareció interesante que el Nuevo Orden, al final, fuera el Viejo Orden. Aún con la llegada de un régimen militar, el orden social, finalmente, termina siendo bastante similar al anterior: los ricos se quedan ricos -y con acceso a las autoridades-, mientras que los pobres se quedan pobres -con más restricciones, sufriendo más abusos y carencias.



¿Cuál cree que sea la temática principal de la película?

La película hace una crítica a los problemas sociales de la realidad mexicana.



¿Qué elementos de la realidad mundial y mexicana se reflejan ahí?

La desigualdad social y la violencia que significa esa desigualdad, los privilegios y falta de interés en los problemas sociales de la clase alta y, por supuesto, los riesgos de la militarización.



¿Qué función social ocupa el arte cuando se vuelve el eje de la discusión pública?

El arte pone ante nosotros una representación del mundo, permite reflexionar sobre temas con los que nos identificamos y conocer otros puntos de vista.



Mauricio Merino

¿Qué le pareció Nuevo Orden?



Me impresionó mucho. Creo que es una película que reproduce las pesadillas que ya vivimos. Especialmente la de la profunda desigualdad, que no sólo tiene que ver con el dinero, como todos sabemos; sino tiene que ver con un cierre social, como le llamaba Max Weber, el gran sociólogo alemán.



¿Cuál cree que sea la temática principal de la película?



Esta pesadilla que vivimos en México, la de la desigualdad social, del clasismo y del racismo, me parece que está magníficamente bien expresada en la película. Pero, además, está expresada la angustia que sentimos para evitar cualquier rasgo de violencia que acabe expresando esta polarización brutal que vive el país en todos sentidos a través de la militarización. Lo hace con enorme maestría, diría yo, este joven Michel Franco.



¿Qué elementos de la realidad mundial y mexicana se reflejan ahí?

En primer lugar, de la profundidad de la desigualdad que vivimos. Pero también, para cobrar conciencia de los efectos políticos devastadores que pueden llegar a tener esa desigualdad cuando se potencia en el plano electoral, en el plano político.



¿Qué función social ocupa el arte cuando se vuelve el eje de la discusión pública?



Yo creo que es una gran aportación de Michel Franco. La recomiendo ampliamente, y bueno, esperemos que sirva, como sirvió la película ROMA en su momento, para despertar conciencia. Que esta película despierte conciencia de solidarizarnos los unos con los otros. Porque la ruta del conflicto es terrible.

Ana Paula Ordorica



¿Qué le pareció Nuevo Orden?

Es una película que te sacude. Una distopía que se acerca demasiado a la realidad.



¿Cuál cree que sea la temática principal de la película?



Las diferencias sociales son insostenibles. La violencia tiene niveles y la sociedad puede no darse cuenta de ello al normalizar niveles de violencia que generan un círculo vicioso que genera mayor violencia.



¿Qué elementos de la realidad mundial y mexicana se reflejan ahí?

La enorme diferencia social que hay a nivel mundial y en México que simplemente es insostenible. Implica un costo que pagan todos, empezando por los de arriba de la pirámide socioeconómica que deben invertir mucho para tener ‘fortalezas’ para salvaguardar su seguridad y para poder convivir con ‘los de abajo’. También demuestra algo de gatopardismo: puede cambiar y sacudirse todo, pero al final unos pocos mandan sobre una mayoría y los que tienen dinero simplemente se acomodan a ese nuevo orden.



¿Qué función social ocupa el arte cuando se vuelve el eje de la discusión pública?

Creo que permite generar una conversación más amable y aceptable.



José Luis Lezama



¿Qué le pareció Nuevo Orden?



Me pareció una película excelente, que presenta un lado oscuro de la sociedad mexicana, una especie de enfermedad social resultado de un sistema que se sustenta en una gran desigualdad, corrupción y pobreza. Pero que no solo muestra esa patología social, sino que señala a un orden social que no autoreflexiona sobre sí mismo, que no puede verse en el espejo de la enfermedad que genera su modus operandi, y que no brinda alternativas para siquiera aliviar la degradación de la vida social que provoca. La película lanza una advertencia sobre un escenario posible de violencia y barbarie en el ejercicio del poder, si el sistema no reconsidera su rumbo.

¿Cuál cree que sea la temática principal de la película?



La temática central es que ante la ausencia de una salida socialmente correctiva de la degradación que provoca el sistema, todo conduce a una solución autoritaria y barbárica.



¿Qué elementos de la realidad mundial y mexicana se reflejan ahí?



La película describe con crudeza la insensibilidad de las clases sociales y políticas ante un orden social que, no solo destruye las vidas y esperanzas de la gente, sobre todo los pobres, sino que amenaza también al propio sistema que les prodiga riquezas y privilegios a las élites.

¿Qué función social ocupa el arte cuando se vuelve el eje de la discusión pública?



El arte tiene amplias funciones pedagógicas, enseña de una manera vehemente, en la que no solo despliega la explicación racional de los hechos, sino también lo irracional del mundo, recurriendo a lo emocional, lo estético, aun cuando sea ésta una estética de lo brutal, del drama y la tragedia

José Antonio Sánchez Cetina



¿Qué le pareció Nuevo Orden?



Una gran película. Pesimista incluso dentro del ya oscuro cajón de la distopía. Deja en la cabeza un eco de extrañeza que trasciende a la realidad mexicana y estira sin llegar a la caricatura las actitudes más violentas y polarizadoras del humano de estos días. La trama es inteligente y propone una serie de vueltas que la hacen impredecible sin que necesariamente sea la sorpresa el único sentimiento que pretende evocar.



¿Cuál cree que sea la temática principal de la película?



La ira acumulada, mal desarticulada y desbordada. La puerta ilusoria de quienes han sido sistemáticamente discriminados de que la revancha es igual o tanto mejor que la justicia. Y de que la vida se trata de un juego tenso que siempre acaba en una suma cero donde, aunque todo estalle, unos pierden más que otros.



¿Qué elementos de la realidad mundial y mexicana se reflejan ahí?



Creo que a mi generación, que creció con las referencias cronológicas impuestas por la televisión de que veníamos de un pasado simpático y amable como el de los picapiedra y llegaríamos en el siglo entrante a un futuro limpio y entretenido de súper sónicos, la realidad se le ha impuesto franca y casi indiferente. Nuestro optimismo, como dice Ray Loriga, no está justificado. La pandemia no hace más que magnificar esa desesperanza pero el mundo comienza a entender que cualesquiera futuros habitables no se construyen con violencia, polarización, egoísmo y progreso fatuo. Al menos hay un dejo de optimismo si es que el mundo y México empiezan a entenderlo, aunque es tamaño supuesto.



¿Qué función social ocupa el arte cuando se vuelve el eje de la discusión pública?



Al arte le viene muy mal que le colguemos pesas que no le corresponden. Ciertamente, esta película no tiene un fin puramente estético, sin que esto reste mérito a la fotografía, que intensifica la crudeza de la trama. Sin que lo pretendan, las distopías suelen convertirse en señales de alerta de futuros a los que no queremos acercarnos, o de repeticiones de la historia que olvidamos porque no caben en nuestro mega de memoria. Esta película generó un debate raro y muy innecesario. Porque estuvo basado (1) en un corto que no reflejaba el verdadero contenido de la película, y (2) en una opinión pública con los nervios alterados que azota las telas a la menor provocación. Ni siquiera puede decirse que es una discusión metapelícula, porque nadie la había visto y bastó, como suele pasar en las redes, un par de comentarios sin fundamento para provocar esta bola de nieve en llamas que es la discusión vacía muy común en nuestros días.



Ojalá, sí, que el contenido de la película genere discusión pública. La escaramuza virtual que se generó antes de su estreno no es otra cosa que un corto muy logrado de la película de nuestros días, irónicamente.