Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que este domingo sí se invitó a Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, al evento que el Movimiento de Regeneración Nacional realizó en Toluca y al que también asistieron los aspirantes presidenciales, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

AMLO llama a integrar a Ricardo Monreal, tras reunión de Morena en Toluca

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida al inicio del proceso de competencia interna en Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y garantizó que él no intervendrá en la definición de la candidatura.

“No habrá dedazo y será decisión del pueblo”, aseguró López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que todos los integrantes del movimiento que él encabeza tienen derecho a participar y nadie debe ser excluido desde ahora y se pronunció en contra de que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no haya sido invitado a la reunión convocada por el partido el domingo pasado en Toluca, al que asistieron Claudia Sheinbuam, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Hay que invitarlo a participar, recomendó López Obrador al mencionar también a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.



Dijo que Morena puede organizar dos encuestas: la primera, entre los 10 aspirantes “más representativos”; y la segunda entre los dos o tres finalistas.

“Y al que gane la encuesta, a ese es al que yo voy a apoyar, una compañera o un compañero, a ese es al que voy a apoyar, y sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña, nada más es decir ‘yo apoyo a esta compañera, a este compañero porque fue decisión de la gente del pueblo, porque no fue dedazo’. Entonces, si se reunieron ayer, adelante, y que no se límite a nadie”, expresó.

El Presidente insistió en que deben desaparecer las figuras del “tapado” y el “dedazo”, reglas no escritas que están del periodo del Porfiriato.



“Todo eso debe desaparecer, y yo con mucha claridad he dicho (que) no voy a manifestarme por ninguno de los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador aunque ahora tengo licencia. Todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos”, reiteró.

