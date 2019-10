Cendis acusan falta de pago a sus trabajadores

Guadalupe Rodríguez Martínez, directora general de los Centros de Desarrollo Integral (CENDI), denunció que no se les ha pagado a los trabajadores de estas instancias, exigió que no les hagan “las cuentas mochas” y les entreguen su salario.

En entrevista al término de la inauguración del 19° Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, la también diputada de Nuevo León acusó que los gobiernos estatales tienen un “rosario de argumentos” para no pagarles a los trabajadores de los Cendi que se encuentran en todo el país.

“Se hablaban de 800 millones para los Cendi, de los cuales se aprobaron 400 millones, y de esos ya la Federación se supone que hizo los convenios con los estados, pero ahora los estados tienen un rosario de argumentos de cómo no entregar el sueldo a los trabajadores y lo tiene retenido, exigimos el pago inmediato a los trabajadores y no les estén haciendo las cuentas mochas con argumentos técnicos, el único argumento que entiende la gente es que le paguen”, dijo.

Comentó que a un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a regularizar los Cendi como parte del esquema de educación básica, este proceso sigue “estancado”; en todo el país hay 80 de estos centros.

“Es que ha sido más la propaganda, no ha sido cierto, lo agarraron como bandera los que defienden a las estancias infantiles, nosotros no atacamos las estancias y ellos no deben atacar a los Cendis , nosotros no estamos recibiendo ninguna gracia de nadie, es un derecho que tienen los trabajadores al cual se comprometió el presidente, vamos a cumplir 30 años con modelos que son un modelo mundial, no somos improvisados”, dijo.

Rodríguez Martínez hizo un llamado a las autoridades para que resuelvan la situación de los Cendi y den certidumbre laboral a sus trabajadores, pues afirmó que “merecen que les paguen”.

“La federación debe exigir que los estados cumplan y que no parezca un juego de valores no entendidos, que yo te doy el dinero pero se obstaculiza, o aquí es la ley de nadie; cada quien hace lo que quiere, cada quien entiende los lineamientos como quieren. Los Cendi se han esforzado para tener un modelo digno para la infancia temprana y siguen ahorita sin solución a las problemáticas”, subrayó.

Indicó que todas las autoridades se tiene que comprometer con la primera infancia, pues advirtió que aunque se invierta en programas sociales, sino se destinan recursos para este sector de la población, los problemas de violencia y criminalidad que enfrenta el país continuarán.

Resaltó que durante 30 años el modelo de los Cendi ha resultado exitoso por lo que “ya no hay que buscar el hilo negro”, sino que las autoridades deben conocerlo y “universalizarlo”; sin embargo, dijo que para ello se requiere destinar mayores recursos.

