Caso Salvador Cabañas. Regresan los fantasmas a más de una década de la tragedia

Hace poco más de 12 años la carrera profesional del paraguayo Salvador Cabañas palidecía, al tiempo que su propia vida, tras un ataque en un centro nocturno de la Ciudad de México. Un disparo en la cabeza puso en vilo la vida del ídolo de las Águilas del América y su posibilidad de jugar con su selección el Mundial de Sudáfrica 2010.

A más de una década, los fantasmas del caso de Salvador Cabañas volvieron a salir a la luz, después de que este jueves elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Francisco José “B”, alias “El Contador”, a quien se le vincula con José Jorge Balderas Garza alías “El JJ”, quien atacó la madrugada del 25 de enero de 2010 en Bar Bar a Cabañas. El domingo 24 de enero, las Águilas perdieron un partido contra Morelia.

¿Qué pasó en el Bar Bar?

Una derrota futbolística, amigos, fiesta, un bar, tragos, el lugar equivocado, la persona equivocada, una discusión y el duro golpe del destino. Para olvidar la derrota, el paraguayo de 30 años departía en el Bar Bar con amigos, fue al baño donde se topó con “El JJ”, narcotraficante relacionado con la célula criminal encabezada por Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”.

Justo en el sanitario hubo una plática que derivó en discusión, “El JJ” cuestionó al goleador paraguayo sobre los tantos anotados en el más reciente partido del América, Cabañas se molestó Balderas Garza reaccionó y le disparó poniendo fin a una prolífica carrera en el balompié.



El incidente se produjo "de la nada. Me dijo que yo le estaba robando a México. Yo estaba compartiendo con mi expareja después de un partido (por el torneo nacional mexicano cuando jugaba por el América) y ahí pasó".

"Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome (...). Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso", evocó Cabañas años después en una entrevista con AFP.

“El Contador”

En el año 2010 “El Contador” fue detenido por elementos de la extinta Policía Federal (PF) y fue identificado como el encargado de distribuir droga en algunos municipios de Tlalnepantla, Estado de México.

“El Contador” declaró que la agresión surgió luego de que “el JJ” cuestionó al futbolista sobre los goles, lo cual molestó a Cabañas y, como reacción, Balderas Garza le disparó.

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces encabezada por Genaro García Luna, afirmó que “el Contador” fue detenido como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud, y que supuestamente él y “El JJ” formaban parte de la célula criminal encabezada por Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, hasta el momento se desconoce por qué fue liberado y su estatus jurídico.

Los fantasmas de Salvador Cabañas

1.- Se acaba su carrera y no va al mundial de Sudáfrica 2010

Tras el balazo todo lo relacionado al fútbol terminó. Tardó una semana en salir del coma y fue hasta los primeros días de marzo de ese año que empezó su rehabilitación. Cuatro meses después regresó a casa con una cicatriz en la sien, una herida que lo alejó del trono que como futbolista había conseguido. Vio el Mundial por la TV.

2.- Intenta retomar el fútbol

A dos años del atentado, el guaraní regresó al fútbol para jugar en la Segunda División de su país con el Doce de Octubre, donde debutó como profesional. Jugó dos partidos, ninguno completo.

Más tarde, en 2014, se enfundó la camiseta del Club Deportivo Tanabí, de la serie B del campeonato de Sao Paulo. Se estrenó en un amistoso en el que falló un penalti en el último minuto. Diez días después anunció su retiro.

3.- De astro del fútbol a panadero

El otrora corpulento delantero, -ya con daño irreversible, pero sano dentro de lo que cabe-, con una bala alojada en la cabeza por el riesgo que implicaba extraerla, supo que de goles ya no iba a vivir. Así que regresó a su tierra natal a ayudar a sus padres en la panadería de la familia para sobrevivir.

Se levantaba a las cuatro de la mañana para repartir pan en una camioneta a los clientes. En su camino, seguía alimentándose de la fama ganada. “La gente me reconoce y me pregunta... sobre fútbol, claro. Yo les digo que me divierto mucho. Voy a salir adelante. A medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta de cosas. Hasta el abogado se vendió a ellos”, declaraba en referencia a su exrepresentante y exesposa.

4.- Más problemas de salud

Además de sufrir diversos dolores y molestias en su cuerpo, Salvador Cabañas ha confesado que está prácticamente ciego del ojo izquierdo, pero sigue en pie.

En una entrevista con la radiodifusora colombiana Alargue Caracol, Cabañas confesó que a pesar de todo, vive bien, con lo justo.

"Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie", mencionó.

5.- El perdón. “El JJ” truncó su carrera y casi le quita la vida pero no le guarda rencor

Hace unos años Salvador Cabañas asegura que ya perdonó al hombre que le disparó en la cabeza. Destacó que en ese entonces “El JJ” era un desconocido para él a pesar de ser peligroso y conocido narcotraficante.

"Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito: le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo", expresó Cabañas en una entrevista con la AFP en la humilde vivienda de sus padres, en Itauguá, en las afueras de la capital paraguaya.

ardm/rmlgv