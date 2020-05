Caso Karime Macías: afirma AMLO que su gobierno no fabrica delitos

Ante la suspensión temporal que otorgó un juez federal que evita cualquier intento de extraditar de Reino Unido a México a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este es un caso que lleva, porque le corresponde, la Fiscalía General de la República (FGR), y señaló que, a diferencia de sexenios pasados, su gobierno no fabrica delitos, pero que tampoco es “tapadera”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que cuando terminaba el periodo de un gobernador corrupto “llegaba otro igual, o peor”, y señaló que uno no podía acercárseles porque se corría el riesgo de perder la cartera.

“Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía y con los jueces, y se sepa que ya no es como antes, que el poder de los Poderes era el Ejecutivo. Yo no estoy fabricando, como era antes, delitos a los adversarios, o a los que ya no les servían al régimen; eso ya no lo hago y no soy tapadera.

“En el caso de Veracruz, se usó mucho este asunto y era realmente lamentable que se iba un gobernador corrupto y llegaba otro igual, o peor, es hasta ahora que Veracruz tiene un gobernador, después de bastante tiempo, honesto, Cuitláhuac (García). Porque los anteriores daban miedo: no se podían acercar a uno a ellos porque se corría el riesgo de perder la cartera, pero eso no se decía”.

En Palacio Nacional, recordó que en el caso Duarte, quien era su contralor, con la entrada del siguiente gobierno “lo hizo diputado, o presidente municipal, el contralor o el auditor cuando Duarte se fue, pero con el otro gobernador, o sea lo mismo”.

López Obrador aseguró que esta situación es diferente con el gobernador Cuitláhuac García quien “no tiene el mismo apoyo de los medios, porque pues ya la política es el cuidar el presupuesto y no destinar tanto dinero a la publicidad,, pero que está trabajando Cuitláhuac y es honesto, no tengo duda”.

“Nada que ver con los otros, nada más es cosa de ver bienes, hay cosas que no se pueden ocultar, una de ellas es el dinero. Además, en la fantochería que prevalecía y en la enajenación política que se vivía, había que presumir casas, residencia allá en Veracruz, con embarcaderos, yates, departamentos en el extranjero, en las zonas turísticas más exclusivas de México. Y nada de eso se decía, no van ustedes a encontrar un reportaje sobre estos asuntos, ya ni en su momento ni ahora”

En este sentido, el presidente reiteró que está seguro de que el gobernador de Veracruz, “de mi estado, es un hombre honesto y con convicciones, y lo hago aquí para que se transmita el mensaje, ojala y nos escuche, porque ya me imagino como lo traen, lo deben de estar atacando un día sí y el otro también, entonces que no nos confundamos y no nos dejemos llevar por esas campañas de desprestigió”.

