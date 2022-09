Ante la publicación de la serie documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”, la periodista Emmanuelle Steels, autora del libro “El Teatro del Engaño. Cassez-Vallarta: Historia de un Montaje”, lanzó un mensaje contra el reportero Pablo Reinah, quien estuvo en el operativo implementado por la extinta AFI para capturar a la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro.

A través de sus redes sociales, Emmanuelle Steels acusó que después de haber “desaparecido” su libro de los estantes de librerías, la editorial Penguin México publicó la obra “basura” de Pablo Reinah, “El caso Florence Cassez, mi testimonio”.

“Después de haber desaparecido a mi libro de los estantes de las librerías, Penguin Libros México publicó esa basura que vierte mentiras sobre mí y me llama mala periodista. Según la editorial, es ‘un valioso testimonio’ sobre la ‘valiente batalla’ de un hombre ‘señalado injustamente’”, refirió la periodista belga en redes sociales.

La escritora también refirió que Israel Vallarta le dijo que “como no quería confesar durante el ensayo del montaje”, el periodista Carlos Loret de Mola “le dijo a Reinah que le diera unos madrazos y Reinah obedeció”.

“Durante el directo, es agresivo con Vallarta, lo interroga en tono inquisidor, le exige confesar…”, escribió la periodista en sus redes.

Según Steels, Pablo Reinah le advirtió en 2013 que tuviera cuidado con lo que escribía sobre ella.

También lee: ¿Quién es Eduardo Margolis, uno de los personajes clave en el caso Cassez-Vallarta?

Sufrimos consecuencias: Pablo Reinah

Para promocionar su libro, el periodista Pablo Reinah contó que por el operativo “sufrimos consecuencias” hace 17 años.

“Cuando la propia autoridad reveló que aquel operativo no fue un hecho real como lo presentaron a la prensa y tras los señalamientos a mi persona, actué y me inconformé, no solo en los medios de comunicación, sino también ante las instituciones facultadas para investigar los hechos.

“Estas acciones derivaron en que obtuve el único documento oficial por parte de la PGR en el que se reconoce la responsabilidad de la AFI como autora del montaje”, señaló el reportero.

“Hoy que el tema vuelve a estar vigente y en la conversación, invito a quien quiera entender mejor esta historia a acercarse al libro que publiqué hace unos meses, en el que cuento, desde mi testimonio, lo que pasó ese día y lo que significó para mí con la intención de documentar el abuso de la autoridad y las consecuencias de manipular la información. Creo que este libro es una fuente útil para tratar de comprender lo ocurrido más allá de la ficción que algunos han construido alrededor de estos hechos”, refirió Reinah en un video publicado en sus redes sociales.



La #PGR reconoce que la #AFI me ocultó información aquel operativo pic.twitter.com/wfDIFqoltU — Pablo Reinah (@PabloReinah) September 1, 2022

También lee: AMLO sobre documental de Netflix del caso Cassez-Vallarta: "No es nada más Loret, es todo el régimen"

ed