El próximo viernes 22 de noviembre, EL UNIVERSAL llevará a cabo un nuevo ciclo de charlas con destacados columnistas. En esta ocasión, el reconocido economista y periodista Carlos Loret de Mola se presentará ante suscriptores del diario para abordar el tema: “El inicio del sexenio de Sheinbaum: expectativas y desafíos”.

La cita será a las 11:00 horas en las instalaciones de El Gran Diario de México, donde los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar, de primera mano, las reflexiones del columnista sobre las expectativas del inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México en ocupar la presidencia.

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola es uno de los periodistas más influyentes de México. Con formación en economía por el ITAM, comenzó su carrera en el periodismo a los 16 años. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones con el Premio Internacional al Periodismo Rey de España y el Premio Nacional de Periodismo de México.

Actualmente, Loret es columnista de EL UNIVERSAL en la sección “Historias de Reportero” y posee una amplia trayectoria en los medios de comunicación, tanto en televisión, radio y prensa escrita. Además, colabora con el Washington Post desde 2019.

Sheinbaum y el nuevo sexenio

El pasado 1 de octubre marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de México, no solo por el cambio de sexenio, sino también porque, por primera vez, una mujer ocupa la presidencia del país. Claudia Sheinbaum asume el cargo en un momento de gran expectativa, ya que ha prometido continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), iniciado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Sheinbaum ha señalado su intención de mantener el rumbo del gobierno, se espera que marque su propio sello en la gestión pública. La charla de Loret de Mola será una oportunidad para discutir estos retos y las posibles diferencias en el ejercicio del gobierno de la nueva mandataria.

Esta charla será exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL, quienes podrán acceder a este evento exclusivo como parte de los beneficios que ser Plus les brinda.

