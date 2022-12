Captura de Tony Montana, por el plagio de un coronel

La detención de Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, es una respuesta por parte del Ejército al secuestro del coronel de Caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, ocurrido en la comunidad de Tapalpa, Jalisco, el pasado 10 de diciembre, consideró César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal y militar.

Destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conoce la estructura del CJNG y al hermano de Nemesio lo manejan por una cuerda separada dentro de un grupo criminal que se dedica al lavado de dinero en cuanto a la parte económica del cártel.

Gutiérrez Priego resaltó que lo ubicaron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde hay preponderancia del CJNG y es una respuesta al caso del coronel.

“El secuestro fue un reto abierto al gobierno federal, pero en específico a la Sedena (…) llama la atención que en la detención participaron elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, pero no mencionan autoridades de Jalisco y a su vez no hemos visto reacciones por parte del CJNG como bloqueos”, refirió a EL UNIVERSAL.

David Saucedo, consultor en seguridad, dijo que una hipótesis es que la detención es por el secuestro del coronel o por presión de Estados Unidos para desmantelar la estructura del CJNG.

“Pudiera ser un tema de seguridad interna de respuesta frente a la desaparición del coronel o una presión de los estadounidenses para seguir desarticulando la estructura del Cártel Jalisco.

“La hija de El Mencho, Jessica Johana Oseguera, fue detenida el 27 de febrero de 2020, mientras estaba de visita en una prisión para ver a su hermano, Rubén Oseguera, El Menchito, quien fue extraditado a EU el 23 de febrero de ese mismo año”, detalló Saucedo. Explicó que hay una estrategia del gobierno federal en coordinación con Estados Unidos de apretar al primer círculo familiar de El Mencho.

Cabe señalar que es la segunda ocasión en que las autoridades capturan a Tony Montana; el 3 de diciembre de 2015, fue aprehendido en posesión de armas largas y un paquete de droga en Tlajomulco de Zúñiga por personal del Ejército y la extinta Policía Federal. Luego fue puesto en libertad.

Alejandro Hope, especialista en seguridad, señaló que la captura no tiene relación con la desaparición del coronel Grimaldo y detalló que dar con estos personajes requiere investigaciones de muchos meses. “No es algo que se detona o apaga a discreción… la conexión no es tan mecánica, lo que está claro es que nunca abandonaron la estrategia del descabezamiento de los grupos criminales, por más que el Presidente alegue que ya no es su prioridad”.

El especialista manifestó que, con tantas detenciones de tantos años, tenemos que perder las ilusiones de que esto cambie significativamente la ecuación y en todo caso sería preferible detener estructuras completas e investigaciones que tomen cinco años y se llegue con un proceso construido desde el aparato de justicia, más que del militar.

En el transcurso de la mañana de ayer, la Sedena informó que Antonio “N” era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades y de coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos.

Destacó que el hoy detenido, de 64 años, es considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como encargado de las actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional del CJNG.

La dependencia precisó que la captura fue resultado de la coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.