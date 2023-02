Capacidad del AIFA para recibir carga está sobrada en un 40%, dice Isidoro Pastor a AMLO

En un hecho inédito y en un papel de entrevistador, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una llamada telefónica en vivo al general Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para que explicara la capacidad que tiene este aeropuerto para recibir a las empresas cargueras tras el decreto presidencial que prohíbe este servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó al general tras los señalamientos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) al asegurar que el AIFA no tiene la capacitad para recibir el servicio de carga a lo que el general Pastor manifestó que en ese aeropuerto “está sobrado en un 40% de capacidad”.

El titular del AIFA aseguró que se cuenta con una plataforma que puede recibir 10 aeronaves al mismo tiempo de categoría “D”, se pueden recibir cinco aeronaves Boing 747-8, además que se cuenta con 12 recintos fiscalizado autorizados, dos almacenes para carga doméstica y se tiene una capacidad para manejar 490 mil toneladas.

Afirmó que el representante de la IATA, y otros empresarios, han realizado dos recorridos al AIFA y nunca han cuestionado la capacidad de carga del AIFA.

“General, muy buenos días, mire, un representante de una agencia IATA, declaró a un periodista, palabras más, palabras menos de que el AIFA no estaba preparado para recibir la carga, que no tenían instalaciones, que no había los almacenes, ¿qué me puede decir de eso?”, le preguntó el Mandatario federal.

“El representante...hay un presidente interino de la IATA para estos espacios que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el secretario de Comunicaciones y Transportes (Jorge Nuño) y él mismo se ha dado cuenta de que estamos listos. El recorrido que hizo el licencia Nuño lo hizo también el de la IATA, por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente, lo que yo le expuse a usted ahí en Palacio Nacional sobre las características y de que estamos listos para la carga fue lo mismo que se les manifestó a los empresarios de carga, y nadie expresó nada contrario, incluso el de la IATA que estaba presente”, respondió.

“¿Qué tenemos para recibir la carga? ¿Qué instalaciones tiene el Felipe Ángeles?”, le siguió cuestionando el Mandatario federal.

“Señor, tenemos una plataforma que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo de categoría D y estas aeronaves regularmente son como el avión que llegó el día 1 de septiembre y los aviones 747, que son los más grandes para el manejo de carga, podemos recibir hasta cinco al mismo tiempo en la plataforma.

“¿Y para el resguardo de esa mercancía?”, siguió preguntado el presidente López Obrador.

“Tenemos 12 recintos fiscalizados autorizados y un recinto, eso es para carga internacional; dos recintos, dos almacenes para carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico que es el que tenía Sepomex, los 15 espacios están listos, bueno de esos 15, cuatro ya están listos y los demás estarán listos en uno o dos meses”, dijo.

“General, ¿esa capacitad que vamos tener de almacenamiento de carga en el AIFA equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto?”, pregunta

“Nos da para unas 100 mil toneladas, tenemos 490 mil con el recinto estratégico de Sepomex tenemos la capacidad para recibir 490 mil toneladas de carga.

“¿Y es suficiente?”, preguntó el presidente López Obrador.

“Estamos sobrados, señor Presidente, porque la carga internacional que llega al AICM en su mayoría llega en la panza de aviones de pasajeros, por consecuencia la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista. Entonces estamos sobrados en un 40% de capacidad”, respondió.

