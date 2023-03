Busca oposición lograr gobiernos de coalición

Aspirantes de oposición a la candidatura presidencial impulsan un proyecto de gobiernos de coalición a nivel federal y en las nueve gubernaturas estatales que estarán en juego en 2024.

En este marco, figuras opositoras sostuvieron una reunión para definir la ruta a seguir en los próximos meses y, por lo pronto, acordaron llevar a cabo los próximos días 17 y 18 de abril un encuentro al que invitarán a conferencistas nacionales e internacionales que expliquen en qué consiste un gobierno de coalición, a fin de que la ciudadanía tenga información sobre el tema.

A la reunión acudieron el excanciller José Ángel Gurría, el diputado priista Ildefonso Guajardo, los experredistas Demetrio Sodi de la Tijera y Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional; el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles; el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid y los senadores Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Enrique de la Madrid destacó que este fue el tercer encuentro entre personajes de la oposición que pretenden conformar una gran alianza opositora con la sociedad y con los partidos o fuerzas políticas que quieran sumarse.

“El propósito de esta reunión fue, por un lado, hablar de que vemos la posibilidad de formar un gobierno de coalición, que para mí tiene la principal ventaja de que ya un gobierno de coalición en sí mismo, dentro de sí, ya tiene contrapesos, porque yo sostengo que yo quiero un país donde no dependa de una sola persona dónde se ubica Tesla o si llega o no a México, y yo también quiero un país donde no dependa de una persona cancelar la obra de infraestructura más importante de América Latina, como era el aeropuerto de Texcoco. Entonces, un gobierno de coalición es un gobierno también de contrapesos, para evitar un presidencialismo excesivo como el que tenemos hoy en día en México”, subrayó De la Madrid Cordero.

Destacó que para el encuentro de abril se tiene planeado invitar a ponentes del mundo académico, tanto nacionales como internacionales, “pero también nos gustaría poder traer a algunos personajes políticos que han vivido gobiernos de coalición en América Latina, y vaya que tenemos unos muy interesantes.

“Cómo nos encantaría ver si pudiéramos invitar a algunas personas de Chile. Yo digo que así como en Chile, que se pusieron de acuerdo de la extrema izquierda a la extrema derecha para salir de la dictadura, en México nos tenemos que poner de acuerdo para no entrar en la dictadura”, remarcó.

Enrique de la Madrid señaló que lo que se busca es que la sociedad conozca qué significa y cuáles son los beneficios de un gobierno de coalición.

“De lo que se trata es no solamente como alianza de los partidos políticos y los ciudadanos ganar una elección, sino sobre todo formar un gobierno de coalición y creo que es muy importante explicar a la gente qué es esto de un gobierno de coalición y cómo esto es una manera muy común de gobernar en países europeos, donde cuando en un país, cuando a un partido por sí mismo no le alcanza para formar gobierno, hace coalición con otros partidos que tienen un pensamiento similar”, explicó.

Cuestionado sobre la ausencia de otros aspirantes o liderazgos políticos en la reunión de aspirantes presidenciales, De la Madrid Cordero sostuvo que todos están invitados a participar, pero sólo va quien así lo desea.

Por separado, Silvano Aureoles dijo que se trató de una reunión para demostrar unidad.