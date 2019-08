Busca Morena presidir 3 años la Cámara Baja

[email protected]

La bancada de Morena reformará la ley para retener la presidencia de la Cámara de Diputados los tres años de la LXIV Legislatura.

Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, anunció que presentará este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso la propuesta y se legislará fast track en los primeros cinco días del periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, con lo que Morena retendrá la presidencia camaral hasta 2021.

La propuesta consiste en añadir “línea y media” al artículo 17 numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General para establecer que cuando un grupo parlamentario tenga la mayoría calificada de la Cámara mantenga la Mesa Directiva durante el trienio que dura la Legislatura, pero “si ninguna fuerza alcanza la mayoría absoluta se siga asegurando la participación de las fuerzas minoritarias en la integración de la mesa”.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva se descartó para asumir la presidencia camaral, que hoy ocupa el también morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien, se pronunció, debe continuar al frente.

Justificó la propuesta en la necesidad de asegurar “la gobernabilidad de la Cámara”, reconocer la nueva realidad política que consiste en que “hay una mayoría absoluta (y), no tiene por qué comportarse como una minoría o ser una minoría más”.

“Cambió la realidad, cambiemos la ley”, dijo, pues “es ingenuo que una mayoría le ceda el control de la Cámara a una minoría”.

Hoy entre la primera y segunda fuerzas políticas en la Cámara hay una diferencia de 35% y entre la primera y la tercera 42% de margen, “y obedeciendo ese mandato es que se presenta esta iniciativa”, dijo Padierna.

Cuestionada sobre el acuerdo al que arribaron las bancadas al inicio de la Legislatura para que la presidencia de la mesa se rote entre las fuerzas políticas mayoritarias, afirmó: “vamos a respetar los acuerdos de nuestro coordinador, pero ningún acuerdo está por encima de la ley, y si la ley se modifica tenemos que respetarla”.

Dijo que no hay regresión alguna, sino que la ley hoy vigente fue hecha por tres partidos que no tenían mayoría absoluta y acordaban rotarse, pero ahora sí hay una fuerza absoluta.

“Yo estuve en bancadas de 133 integrantes y no nos daban ni siquiera la presidencia de una comisión que no fuera de las secundarias. ¿Cuántas legislaturas han pasado en que a la verdadera izquierda no nos daban ni el saludo? Hay que reconocer ahora el peso político de cada quien”, insistió.

Previó sacar la enmienda en los primeros cinco días de septiembre, plazo en que la ley permite que siga la actual conformación de la Mesa Directiva.

Destacó que la importancia de presidir la Cámara no radica en dar la palabra, sino en administrar el proceso legislativo, y Morena quiere impedir el “bloqueo” de las leyes que propone la 4T.