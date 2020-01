Brillan en las redes, pero no destacan en Cámara Baja

En la Cámara de Diputados, la eficiencia legislativa de los diputados Gerardo Fernández Noroña (PT) y Nayeli Salvatori (PES) es poco destacada: tienen escasas iniciativas propias —la mayoría desechadas o pendientes—, inasistencias a comisiones, pero constante presencia en redes sociales digitales.

El pasado 8 de enero, el diputado Gerardo Fernández Noroña compartió una imagen en la que se muestra sólo con una toalla. El hecho generó críticas y apoyo entre usuarios de Twitter; incluso se presentó el hashtag #NoroñaChallenge, que se convirtió en trending topic.

Horas después, la poblana Nayeli Salvatori subió una fotografía con toalla y un gorro de ducha; en ésta, le mandó un abrazo al diputado y apoyó el #NoroñaChallenge.

Fernández Noroña también ha protagonizado escándalos dentro y fuera de la Cámara, mientras que Salvatori ha generado todo tipo de polémicas en redes sociales: ha dicho que está lista para ser “teibolera”, invitado a ser “diputado por un día”, dicho que no “traga” de los impuestos de los mexicanos y le regaló dinero a un usuario de Twitter porque éste adivinó una canción que tarareaba en un video.

Una revisión a su trabajo indica que son legisladores promedio, pues sus propuestas no han prosperado.

Para Israel Tello Ortiz, director de Análisis Legislativo de Integralia Consultores, y para el politólogo experto en estudios parlamentarios y rendición de cuentas Khemvirg Puente, ambos diputados son dos más de los 500.

Sus propuestas, expone Tello, “se inscriben en temas de coyuntura o de moda, y ambos han basado su activismo en redes”. “Haciendo de lado el nivel educativo, porque no les podemos pedir doctorado, lo mínimo es que se metan en los temas y empiecen a legislar en lo sustantivo”, refiere.

Puente estima que “deberían valorar si para ellos mayor exposición significa mayor aceptación, porque en muchas ocasiones eso no les genera apoyo. El hecho de que sean más conocidos no significa que tengan más respaldo o que sean mejores legisladores (...) Hay [quienes] no son visibles mediáticamente, pero son fundamentales”.

Trabajo legislativo

Según el portal de la Cámara, Salvatori ha presentado 14 iniciativas propias, de las que sólo se ha aprobado una; 24 más las ha firmado para adherirse, pues son de su bancada o compartidas.

La que fue aprobada y está en el Senado garantiza inmunidad para diversos servidores públicos. Otras que ha promovido y están pendientes son para conmemorar a los caídos en la Matanza de Cholula con bandera a media asta o para prohibir torturas a animales. Respecto a proposiciones con punto de acuerdo, ha promovido 14, y 13 de éstas son sobre problemáticas de Puebla, de donde es originaria.

Por su parte, Fernández Noroña ha presentado cinco iniciativas de reformas legales propias y se ha sumado a otras 13. De las propias destacan una, que es para inscribir en letras de oro, en el Muro de Honor del salón de sesiones, los nombres de Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, El Nigromante, y el de Leandro Valle Martínez; otra fue para agregar a Felipe Ángeles Ramírez, pero ambas están pendientes.

Otra propuesta es para reducir las semanas de cotización para acceder al seguro de vejez, en tanto que ha promovido seis proposiciones de las que es autor. Además de su activismo en redes sociales, Fernández Noroña gusta de difundir los viajes que realiza.

Aunque registra escasas asistencias a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a la que pertenece, en su cuenta de Twitter compartió su viaje a China, a donde acudió en abril de 2019 “a escuchar ponencias sobre corrupción”.

Y faltan a trabajar...

Aunque el portal está desactualizado, Fernández Noroña tiene 70 asistencias registradas, ocho inasistencias justificadas, seis inasistencias y una asistencia por cédula; es decir, extemporáneamente.

Salvatori cuenta con 74 asistencias a trabajar, ocho inasistencias justificadas y tres asistencias por cédula; no tiene inasistencias registradas. Aun cuando va, como el 2 de octubre, estuvo ausente en seis votaciones, entre ellas la del acceso de las mujeres a una vida sin violencia.

En lo que respecta a asistencias a las comisiones, pertenece a tres comisiones ordinarias: la de Igualdad de Género (sobre la que no hay reporte); la de Juventud y Diversidad Sexual, que tuvo nueve reuniones; la diputada no asistió a cinco.

De la Comisión de Radio y Televisión, de las nueve reuniones, incluida la de instalación, se ausentó en cuatro.

Fernández Noroña pertenece a tres comisiones ordinarias y a la de Energía ha acudido a todas. De las nueve reuniones de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ha faltado a ocho, y a la de Defensa Nacional, ha faltado a tres de ocho.