Bienestar lamenta que Fox utilice pensiones a adultos mayores para marcha a favor del INE

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, lamentó que el expresidente Vicente Fox utilice programas como la pensión a adultos mayores, para convocar a la marcha del próximo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, Montiel Reyes, en su respuesta a una publicación de Fox Quezada en Twitter, afirmó que el exmandatario miente al decir que fue él quien creó el programa para los adultos mayores.



No señor @VicenteFoxQue, para variar otra vez miente. Me parece lamentable que en un acto desesperado para convocar a su marcha se quiera utilizar las “ayudas” que son para los adultos mayores. — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 10, 2022

Su respuesta se da, luego de que Fox publicara una imagen de él con la banda presidencial acompañado del texto: "PENSIÓN, es gracias al PAN y Vicente Fox, quienes hicieron posible la ayuda. Vicente Fox Quezada: el verdadero creador de la pensión para adultos mayores".



NO POR PRESUMIR, PERO SI PARA PEDIRTE QUE EL DOMINGO 13 MARCHEMOS JUNTOS POR EL INE!! pic.twitter.com/mVazjFiNsP — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 9, 2022

De acuerdo al portal de Bienestar la Pensión de Adultos Mayores inició en la Ciudad de México en el 2001, cuando el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era Jefe de Gobierno; en aquel entonces, se declaró una pensión alimentaria de carácter universal a partir de los 70 años y, después, se redujo a los 68 años.

Asimismo, la titular de la dependencia ha detallado que para este mes de noviembre, más de 10 millones de adultos mayores de 65 años afiliados al programa, se les realizará un depósito de tres mil 850 pesos.



Convocan a marcha en defensa del INE

Cabe mencionar que opositores hicieron un llamado a participar el próximo 13 de noviembre, el día del cumpleaños de López Obrador, en una marcha contra la reforma electoral para defender al INE.

“Debemos alzar la voz contra la tiranía. Después no habrá espacio para expresarnos. No faltes el 13 de nov., 10:30 en Ángel de la Independencia”, convocó el empresario Cladio X. González.



A los asistentes a la marcha “El INE no se toca” se les pidió asistir con una prenda rosa para llegar al Hemiciclo a Juárez.

