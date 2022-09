La doctora Beatriz Gutiérrez Müller hizo un llamado a apostar por descolonizar la cultura supremacista, en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022, realizada este miércoles en el Auditorio Nacional con la presencia de ministros y representantes de cultura de todo el mundo.

“Debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes inmorales de la humanidad son de todos, y todos debemos protegerlos, hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad porque no hay culturas superiores ni inferiores”, señaló en su discurso la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gutiérrez Müller señaló que el lema en México es “mi patrimonio no se vende” y la prioridad “es defender nuestro legado ancestral, cuidarlo, protegerlo y recuperar la memoria histórica nacional”.

“La cultura puede ser sinónimo de paz, si abonamos a una cultura incluyente, no racista ni clasista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado ya un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre, que piensa y siente”, agregó.

En su mensaje, la doctora Gutiérrez Müller mencionó que el “racismo cultural” reduce al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales “hay que hacerles entender que al agredir a otro, se agreden a sí mismos, a la cultura universal, a la cultura histórica”.

Foto: Secretaría de Cultura

