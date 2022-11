Beatriz Gutiérrez Müller comparte su pasión por el mundial de Qatar y manda mensaje a Memo Ochoa

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartió su “pasión por el mundial de futbol” ante el juego de México contra Polonia en Qatar, además le dedicó un mensaje al portero Guillermo Ochoa, quien atajó un penalti a Robert Lewandowski, considerado uno de los mejores delanteros del mundo.

A través de sus redes sociales, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador alentó a la Selección Mexicana a ganar los siguientes partidos y compartió una imagen en la que se observa disfrutar del partido México-Polonia en el que quedaron 0-0.

“¡Millones de corazones estamos con nuestra selección!”, expresó la escritora.

Beatriz Gutiérrez Müller refirió que la “pasión por el mundial de fútbol ya está aquí”: “¿Quién no vio el partido México contra Polonia? ¿Quién no anda opinando? ¿Quién no da recomendaciones, elabora sus jugadas, da órdenes, justifica, acusa al rival (o al pobre árbitro), en fin, quién no pierde objetividad?”.

“Qué porterazo tenemos”, fue el mensaje que la doctora Gutiérrez Müller escribió a Memo Ochoa.

Memo Ochoa se viste de héroe

El portero del América se vistió de héroe luego de atajarle un penalti a uno de los mejores delanteros del mundo, Robert Lewandowski, en el partido entre México y Polonia celebrado este martes en Qatar.

Al minuto 56, Héctor Moreno sujetó y derribó a la estrella polaca, acción que fue analizada en el VAR y marcada como penalti. Lewandowski tomó el balón y con un evidente nerviosismo se vio las caras con Memo Ochoa, quien lució seguro bajo los tres postes.

El delantero disparó y Guillermo Ochoa se recostó de su lado izquierdo para bloquear el tiro, lo que causó que los aficionados mexicanos estallaran en júbilo en el estadio 974 y corearan “Oe, Oe, Oe, Memo, Memo”, en una acción que quedará en la historia de los mundiales y también del deporte mexicano.

