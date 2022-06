Tras ofrecer en venta el avión presidencial a Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si a ese país le interesa la aeronave TP-01, el gobierno de Alberto Fernández puede entregar 30 millones de dólares de anticipo y hacer un convenio hacia adelante en el cual México incluso podría aceptar alimentos.

“Nos mandaron a decir que tenían 30 (millones de dólares), pero en el último avalúo (del avión presidencial) son 110, pero sí podemos entregarlo sin problema; con los 30, si hacemos un convenio que nos van a pagar hacia adelante, con alimentos”, dijo López Obrador.



En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador explicó que este acuerdo iría más allá de su sexenio, que termina en 2024.

“Nos pasaría (para pagarse en este sexenio), no podrían ellos, tiene que ser un acuerdo de Estado, incluso entre los bancos, pero sí tenemos voluntad para venderlo”, dijo el mandatario de México.



Señaló que en tres meses dará a conocer si se concreta el acuerdo de venta con Argentina.

“Si nos dan los 30 millones de dólares y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses se les entrega, no estaría mal, porque el avión que trae, dicho por propios y extraños, ya cumplió su tiempo útil y si necesitan un avión”, mencionó López Obrador.



Aseguró que en caso de no vender la aeronave, “por lujosa y extravagante”, la entregaría a la Fuerza Aérea Mexicana para que lo maneje como parte de la empresa que estará a cargo los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, Felipe Ángeles y el Tren Maya. El objetivo es que la empresa pueda organizar viajes tipo charter con el TP-01.



