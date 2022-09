Avanza reforma; Ejército en calles hasta 2029 y revive al PRIMor

La iniciativa de reforma para ampliar la presencia militar en las calles revivió al PRIMor. Ayer, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes determinaron, también a propuesta del tricolor, que el plazo sea de 10 años, es decir, hasta 2029.

Tras su aval, por 27 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM y PRI, y 11 en contra por parte del PAN, PRD y MC, el coordinador del PAN, Jorge Romero, dijo a EL UNIVERSAL que “se trata de una iniciativa con la que no estamos de acuerdo, porque es profundamente anticipada e inconstitucional”, pero adelantó que, pese a ello, sigue esperanzado a que la mayoría priista la rechace hoy en el pleno.

“No quiero pecar de ingenuo ni de iluso, pero no vamos a perder la esperanza hasta el último momento de que nuestros hoy aliados todavía puedan reconsiderarlo y que esto no se convierta en una reforma constitucional. Sabemos que la determinación final la tendrá nuestra dirigencia, pero la realidad es queremos que nuestra alianza no truene, por eso vamos a esperar hasta el último segundo de la votación”, expuso.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro, detalló que esperarán a ver cómo se vota: “Yo sigo insistiendo en que el PRI va mucho más allá de algunos liderazgos, la gente en la calle nos pide que continúe la coalición, pero por nosotros no quedará, nosotros seguimos en la moratoria constitucional y en cumplir sus acuerdos y cada quién se hará responsable de sus votaciones”, indicó.

Jorge Álvarez Maynez, de MC, denunció: “Es una burla al elector, [el PRI] traiciona la voluntad popular, ellos anunciaron una moratoria constitucional que rompieron hoy, es trágico porque la iniciativa simplemente aumenta el plazo, pero no designa presupuesto para construir policías civiles, no hay un esfuerzo adicional, sólo echarle la bolita a las Fuerzas Armadas”.

Durante el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, morenistas y priistas afirmaron que la propuesta permitirá garantizar la seguridad de los mexicanos y la oposición denunció complicidad del PRIMor.

El diputado de MC, Salvador Caro, acusó que “con esta propuesta y complicidad entre el PRI y Morena “se está engañando a México”, lo único que se está haciendo es otorgar al PRI una carta de impunidad para que sus hampones sigan libres en cualquier lugar del mundo donde están o tengan prisión domiciliaria”.

Jorge Triana, del PAN, advirtió que la ampliación del plazo para que el Ejército esté en las calles “tiene que ir acompañado de una serie de acciones de carácter transitorio para obligar a los alcaldes y gobernadores a que capaciten a su policía civil”, mientras que Joanna Felipe Torres, del mismo partido, calificó la iniciativa de “sumamente escueta” y denunció que el número delitos en México va en aumento.

Susana Prieto, de Morena, rechazó que la Guardia Nacional no esté dando resultados, ya que “la reducción de delitos es manifiesta”, según su opinión.

“El robo de autos se redujo 48.1%, el secuestro bajó 58.3%, el homicidio doloso 7.8%. En el fuero federal hay una disminución de 26.6% en robo de hidrocarburos, y todo ha sido por la Guardia Nacional”, argumentó.

El priista Carlos Iriarte reafirmó el apoyo de su bancada a la propuesta y dijo que “México necesita de la voluntad de todos”.

“Se requiere el apoyo para tomar decisiones difíciles y encontrar soluciones necesarias. La consolidación de las instituciones y de las sociedades, tarda, es compleja y tiene momentos ásperos que ponen a prueba nuestra resistencia y resiliencia, en el esfuerzo por un país más seguro nos mantendremos firmes con la cara en alto”, indicó.

Pedro Vásquez, del PT, llamó al PAN, PRD y MC a apoyar la propuesta: “No señores de la derecha y del conservadurismo, no es momento de rasgarnos las vestiduras con posturas maniqueas que no llevan a nada, la mezquindad en nuestras posturas políticas y de grupo no lo merece el pueblo de México”.

Jesús Velázquez, del PRD, denunció que la propuesta “no está atacando el fondo de lo que se vive realmente en México”, pues “lo único que se ha hecho es cambiarle el uniforme al Ejército, vestirlos de Guardia Nacional y aventarlos a las calles”.

El diputado Armando Gómez, del PVEM, dijo que apoyarán la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre.