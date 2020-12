Avalan diputados licencia a Clouthier

Con muestras de cariño y reconocimiento, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la licencia de la vicecoordinadora del PT, Tatiana Clouthier, para que pueda asumir el cargo como secretaria de Economía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, se avaló en votación económica la licencia de la legisladora petista.

Antes de otorgar la licencia a favor de Clouthier Carrillo hablaron diputados de las diferentes bancadas, como son: Lorena Villavicencio, Arturo Pérez Negrón, Mirtha Villalvazo, Tonatiuh Bravo, Paola Tenorio, Ana Lilia Guillén, Marco Antonio Zavala, Gerardo Fernández Noroña, Irma Juan Carlos, Rocío Barrera, Mario Alberto Rodríguez, Yadira Santiago, Porfirio Muñoz Ledo, Brenda Espinoza, Adela Piña, Rubén Cayetano, Carlos Iván Anaya, Carlos Ayala Bobadilla, Ricardo Exsome, Carla Almazán, Simey Olvera, Sara Rocha e Ignacio Mier.

En respuesta, la diputada Clouthier Carrillo agradeció a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, por la conducción que ha realizado de las sesiones y criticó a quienes han cuestionado su perfil para estar al frente de la Secretaría de Economía (SE).

“Normalmente recibir de los compañeros con quienes has tenido una lucha común es más fácil, pero recibir de quienes han tenido una afrenta de una manera u otra es mucho más agradecido. Debo decirles que, así como algunos de los ausentes han criticado mi perfil y mi preparación, creo que no saben que tengo 56 años. Se pueden notar un poco porque no me he pintado el pelo todavía y se me notan ahorita las raíces.

“Sin embargo, sí, soy licenciada en Lengua Inglesa, a mucho orgullo. Soy maestra en Administración Pública, he trabajado 12 años en el servicio público municipal y estatal, y he sido legisladora en dos ocasiones. Soy empresaria y socia de compañías, pero sobre todo tengo una de las cosas que a veces parecía que le falta a la gente que viene a servir a este país, y que eso es sentido común”, dijo.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, hizo un reconocimiento por ser “una mujer de tu tiempo, madre ejemplar, profesionista comprometida y va a ser una gran secretaria de Economía. Ha ganado el gobierno de México, ganamos los mexicanos”, expresó.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla apuntó que a nombre la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) “le deseamos el mejor de los desempeños a la diputada Tatiana Clouthier y le manifestamos nuestra fraternidad y nuestra amistad”.

Gerardo Fernández Noroña, integrante del PT, reconoció su labor y enfatizó que en su nuevo encargo va a necesitar de toda la capacidad y experiencia que posee, ya que “es una mujer con independencia, con criterio propio, con capital político, entereza y principios”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo destacó la rectitud de la legisladora Clouthier Carrillo y puso de manifiesto la capacidad de conciliación que ha demostrado, así como su robusta formación política.