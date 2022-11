Así se vive el Día de Muertos en el mundo; Ebrard comparte video

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, compartió un video que muestra cómo se celebra en todo el mundo el Día de Muertos, con influencia mexicana.

A través de Twitter, el canciller mexicano mostró fragmentos de clips donde se aprecia que en países y ciudades como Suiza, Estados Unidos, Londres, Alemania, entre otros, la tradición mexicana se vive lo más apegada a lo que se experimenta en la cultura mexicana.

"Amigas y amigos les comparto cómo se está celebrando en todo el mundo el día de hoy, el día de muertos con influencia mexicana; ofrendas, actividades, bueno, qué les digo, saludos", mencionó Ebrard Casaubón.

Día de muertos con influencia mexicana en todo el mundo pic.twitter.com/fASeFFNTGm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 3, 2022

Desde Shangái, pasando por Milan, Dinamarca, Filipinas y Taiwán, los colores de esta celebración resaltan en cada nacionalidad a donde llega la festividad para recordar a los difuntos.

En el video se puede observar que los altares, las caras pintadas de calavera, la colorida indumentaria y hasta la emblemática flor de cempasúchil no faltaron alrededor del mundo para recordar -al estilo mexicano- a los que ya no están.

Aunque los platillos y las tradicionales calaveritas de azúcar que se colocan en la ofrenda para las personas fallecidas no estuvieron presentes -pues no era un altar dedicado a alguien en particular- los coloridos papeles picados no pudieron faltar en este homenaje por el Día de Muertos.

