Asegura AMLO que no llegó a la Presidencia para robar; "Sigo sin tener bienes", dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no buscó llegar a la Presidencia de la República para robar ni para abusar del poder y ejemplo de eso, es que a cuatro años de su gobierno sigue sin tener bienes.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su quinta en Palenque, Chiapas, ya la dejó en herencia para sus hijos, pero hay una cláusula que detalla que puede vivir en ella hasta que “me vaya al cielo”, pero manifiesto que le gustaría ir al infierno para ver a “cuántos falsarios” se encuentran ahí.

“Yo no vine aquí a robar, ni abusar del poder, del cargo, yo sigo sin tener bienes, lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta, porque también dicen `se va ir a su rancho´, no, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas.

“Yo tengo 13 mil metros cuadrados, es una quinta, y ya es de mis hijos, pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya al cielo porque solo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá, pero es de mis hijos. No tengo más”, declaró.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que lo único que cuenta son sus ingresos por su salario, sus regalías por sus libros que ha escrito, los cuales administra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, además que podrá contar con su pensión del ISSSTE y la Pensión para Adultos Mayores.

“Con eso voy a tener ingresos para no me falte lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Pues la comida, las medicinas; lo básico, la ropa, pues ya no voy a salir, no voy a estar en actor públicos y con lo que tengo ahora pues me va alcanzar para el resto de la vida.

“Zapatos, pues los que tengo me van a alcanzar, los tenis; los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros, tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo, sobre el pensamiento conservador de México ya estoy apartando la bibliografía básica para que no tenga yo que estar saliendo.

“¿Qué más? Tener para pagar la luz, el agua, el predial, y ya pero, no tengo más gastos y no tengo pensado viajar”, dijo.

