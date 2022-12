Armando Guadiana gana encuestas para candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en 2023

Este lunes Morena dio a conocer las encuestas para definir a su candidato en Coahuila, y el presidente de Morena, Mario Delgado, informó que es el senador Armando Guadiana quien las lidera.

Cabe mencionar que quien no estuvo presente en la conferencia de prensa fue el candidato Ricardo Mejía Berdeja, ya no los pudo acompañar debido a sus actividades, selñaló Delgado, quien señaló que a pesar de no estar presente en la conferencia, sí estuvo presente en la junta para dar a conocer los resultados.

Quien destacó en la tercer encuesta presentada fue Luis Fernando Salazar; sin embargo, el senador Guadiana fue elegido como el candidato para competir en las próximas elecciones al liderar dos de las tres encuestas presentadas.

"Tenemos muy buenas condiciones, coincide en las tres encuestas que Morena es quien tiene la intención del voto cercana al 50%, tenemos un Presidente muy bien evaluado con un promedio de 8, tenemos un partido muy reconocido por parte de la gente de Coahuila, tenemos un partido muy bien organizado y tenemos unidad entre todas y todos los aspirantes", dijo Delgado antes de mencionar la victoria de Guadiana.

"Guadiana no es un improvisado, es un fundador de Morena", agregó el líder del partido guinda.

Con información de Otilia Carvajal

rdmd/rmlgv