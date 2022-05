"Aprendí ajedrez y hasta gané un torneo": niños defienden Escuelas de Tiempo Completo

Ante diputados, niñas y niños defendieron la permanencia del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC).

Acompañados por sus padres de familia, los pequeños estudiantes hablaron de los beneficios de dicha estrategia, y la importancia de que continúe.

Calep Salguero Contreras, de 9 años de edad, explicó que cuando su escuela era de Tiempo Completo, aprendió diversas actividades, entre ellas ajedrez, lo que le apasionó y lo llevó a ganar un torneo infantil.

Lee más: La Escuela es Nuestra contará con horarios ampliados y recursos para alimentación: Delfina Gómez

"Cuando mi escuela era de tiempo completo teníamos talleres de ajedrez, música, danza, computación y pensamiento matemático, además teníamos un comedor, yo hasta gané un concurso de ajedrez con lo que aprendí. Señores diputados, me gustaría que mi escuela siga siendo de tiempo completo para aprender más cosas y ser un gran profesionista", declaró el menor, quien cursa el tercer grado, en una escuela de Pachuca, Hidalgo.

El papá de Calep, el señor Juan Carlos Salguero, detalló que él y su esposa trabajan, por lo que también resultaban beneficiados con la estrategia.

"Teníamos la oportunidad de dejarlos a las 7 y recogerlos a las 4, lo que nos permitía terminar nuestras jornadas laborales, también nos percatamos que los conocimientos de nuestros hijos se incrementaron. Ahora batallamos para dejarlos y recogerlos, les pido que se implemente de nuevo este programa que es importante para nosotros y para el desarrollo de nuestros niños", solicitó.

Lee más: Docentes defienden Escuelas de Tiempo Completo y exigen restructura

Otro caso fue el de la señora Lucero Salmerón y su hijo Óscar de la O Salmerón. Ella explicó que como madre soltera, el programa de ETC le resultaba "una maravilla"

"Hoy en día habemos más mamás solteras que debemos hacernos cargo de los niños, del hogar, trabajar, y que necesitamos lugares en los que los niños estén estudiando, estén aprovechando el tiempo, y que nosotros nos desarrollemos profesionalmente. Para mí es una maravilla que mi hijo tenga ese horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde porque sé que mi hijo está seguro, está en manos de profesionales, come sanamente, hace ejercicio", apuntó.

El pequeño Óscar, de 10 años, platicó que derivado de las jornadas ampliadas, es todo un experto en matemáticas.

Lee más: Sostienen padres de familia Escuelas de Tiempo Completo

"Lo que me gusta de la escuela es hacer amigos, aprender cosas nuevas, hacer las actividades que nos ponen, me gustan mucho las matemáticas y ya hasta aprendí las fracciones, las divisiones y las multiplicaciones. También me gusta la comida, dan ensaladas, pechugas, taquitos, me gusta muchísimo, casi todo es perfecto, solo falta que laven los baños jajajaja. Lo mejor es que como nos quedamos más tiempo, no hacemos tarea, me gusta no hacer tarea", declaró.

Michelle Torielo, de 10 años de edad, señaló que su parte favorita de estar en una Escuela de Tiempo Completo, son las actividades lúdicas: "Me gusta, aprendemos más, jugamos con material didáctico, con palitos, con plastilina, está muy padre".

Finalmente, Sara Hernández confesó que el programa le da tranquilidad, al saber que sus hijos ocupan el tiempo en que ella está trabajando en estudiar, "y no andan en la calle".

"Están más tiempo con los maestros, están educándose, la educación es su derecho y no se lo podemos quitar, tengo tres hijos y los tres han estado en este sistema, lo han aprovechado bien, es tiempo en el que yo trabajo y ellos no están en la calle, no están de ociosos, están estudiando", aseveró.

El foro, organizado por la Comisión de Educación, y que se realiza al interior de la Cámara de Diputados, es parte de las acciones para revisar la viabilidad o no de mantener las Escuelas de Tiempo Completo en los términos en que se encontraba antes de migrar a la Escuela es Nuestra.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot