Coatzacoalcos, Ver.- Ante el ofrecimiento que hizo el partido español de extrema derecha Vox de apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora ‘Fuerza y Corazón por México’, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lejos de debilitar a su movimiento lo ayudará.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Séptima Zona Naval del Puerto de Coatzacoalcos, el Mandatario federal aseguró que se considera que existe la derecha y la extrema derecha, pero en realidad, afirmó, solo es un bloque y la única diferencia es que unos son más francos y otros más hipócritas.

“Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México. Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay matices.

“Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”, dijo.

En tono irónico, el presidente López Obrador comentó que se habla de que simpatizantes de su movimiento son los que están de asesores de sus adversarios "porque nos ayudan mucho, pero ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador. Hasta allá no vamos a llegar".

El mandatario federal afirmó que los “conservadores corruptos” quisieran demostrar que su gobierno son iguales a ellos, pero “brincos dieran”.

Ayer jueves, se informó que Vox, a través de la Fundación Disenso y de Foro Madrid, ofreció su apoyo a la campaña de Xóchitl Gálvez para elaborar estrategias de campaña.

























