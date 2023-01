Ante retos de TikTok, especialistas advierten a menores sobre riesgos del Clonazepam

Especialistas en psiquiatría advirtieron a los menores de edad que el uso de clonazepam debe ser bajo un estricto control médico, y en ciertas condiciones, y no como un medio para divertirse a través de los llamados retos virales de Tik Tok, ya que podrían poner en riesgo su integridad y hasta causar indirectamente la muerte.

Lo anterior, derivado de la intoxicación de ocho menores de edad, que se reportó en una escuela secundaria de la Ciudad de México, y otros casos anteriores en otras entidades, como Guanajuato, Sinaloa y Veracruz.

Los especialistas recomendaron a los padres de familia tener acercamiento constante con sus hijos menores, para hablar sobre los que ven en las redes sociales, y sobre todo los retos virales, para evitar que corran riesgo al realizarlos.

Añadieron que los menores de 12 años no deben tener acceso a las redes sociales, porque aún tienen un pensamiento abstracto que está en desarrollo, y puede ser riesgoso que estén expuestos a información de todo tipo sin supervisión.

Asimismo, hicieron un llamado a los adultos para que tengan cuidado con este tipo de medicamentos, que son prescritos para padecimientos específicos, y no los dejen al alcance de los menores.

El clonazepam es un medicamento inhibidor del sistema nervioso central, que puede utilizarse en psiquiatría como un ansiolítico hipnótico, es decir, para sedar; como un anticonvulsionante en neurología; o en anestesias, para relajar los músculos; o estabilizador del ánimo para trastornos bipolares.

Puede causar sedación y, en casos graves, quienes lo consumen en altas dosis podrían requerir ventilación asistida, afirmó la doctora Marta Georgina Madrigal, jefa de servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del ISSSTE.

“Si no lo combinas con otros medicamentos no es tan grave. Sin embargo, cualquier medicamento pude ser riesgoso, una condición médica en una persona que no tenga buena tolerancia, si puede tener un tipo de gravedad”, explicó.

Los niños y jóvenes sólo pueden utilizarlo en casos de presentar epilepsia, como en el caso del síndrome de Lennox Gastaut, que es una encefalopatía epiléptica de inicio en la infancia, pero en dosis pequeñas, de acuerdo al peso, aseveró.

“A ciertas dosis produce efectos sedativos, hay una alta probabilidad de que te duerma, y el reto consiste precisamente en tomar este medicamento para ver quien se duerme al último, y el que se duerma al último, gana; no te produce la muerte, pero sí es muy riesgoso, porque te puede causar accidentes”, dijo la doctora.

Por su parte, el doctor Guillermo Peñaloza, especialista en psiquiatría de los Servicios de Atención Psiquiátrica, de la Secretaría de Salud (SSa), señaló que puede provocar “que tu conducta sea desinhibida, que puedas llegara tener ciertas conductas inapropiadas; o si es una dosis mucho más alta llega a un efecto de sedación; y en más altas puede llegar hasta una encefalopatía, que es como un estado de confusión aguda. Y puede llegar a caer en una sedación tan profunda que pareciera un estado de coma.”

Refirió que el Clonazepam no debe utilizarse como medicamento de primera opción, y es frecuente que las personas lo utilicen por recomendación de familiares o amigos, lo cual “es un grave error”.

Aunque el medicamento no puede provocar directamente la muerte, si puede provocar situaciones en las que se podría perder la vida, de ahí el riesgo que supone consumirlo sin asistencia médica.

“Más de cinco pastillas pueden poner a una persona en un estado de sedación tan profunda, en un estado de inhibición del sistema nervioso central que puede llegar a provocar división de los centros respiratorios, y eso directamente causar la muerte”, explicó.

Para quienes tengan dudas sobre la utilización de ciertos medicamentos o adicciones, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene 350 centros de atención, y la Línea de la Vida 800 911 2000 que brinda atención para resolverlas.

