El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la figura de su tocaya Andrea Chávez Treviño, diputada federal de Morena, por su trabajo en la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó el “revelo generacional” y elogió el compromiso de la legisladora de Chihuahua, de 25 años de edad.

“(...) Así espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política; cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto.

“Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo, porque así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”, expresó López Obrador.

Andrea Chávez, feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda

“Feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda”, Andrea Chávez es diputada por representación proporcional por Chihuahua.

Nacida en Ciudad Juárez, Chávez Treviño es licenciada en Derecho y se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el Senado, además que participó en las colectivas Feministas 4T y Red Feminista por la Transformación.

En la LXV Legislatura, Chávez es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Juventud y Seguridad Ciudadana.



Por las que ya no están, por las trabajadoras de la maquila, por las madres buscadoras, por las víctimas de la violencia generada por la absurda guerra y por Cd. Juárez. Por mis hijas, por mis nietas. Tomo protesta como Dip. Federal, pero el cargo es de ellas y a ellas me debo. pic.twitter.com/Z2Xv5lPXam — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 29, 2021

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la tocaya del presidente López Obrador colaboró en la redacción del apartado sobre el feminicidio para la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La joven diputada fue representante de México en el foro Youth, Peace, and Security- (Juventud, paz y seguridad) de la Organización de Naciones Unidas en Amman, Jordania y fue seleccionada por la organización Women2Women para participar en su Congreso Mundial en la Universidad de Harvard, en Massachusetts.

“Hay relevo”: Andrea Chávez

Tras el reconocimiento a su trabajo que recibió en la mañanera de este miércoles por López Obrador, la diputada chihuahuense agradeció al Presidente y mencionó que “hay relevo”.

“Presidente López Obrador, me emocionan las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con su ejemplo. Las y los niños que vivimos la absurda ‘guerra contra el narco’ tenemos memoria. La 4T es la esperanza de las nuevas generaciones: hay relevo”, escribió la diputada en redes sociales.



Presidente @lopezobrador_, me emocionan las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con su ejemplo. Las y los niños que vivimos la absurda “guerra contra el narco” tenemos memoria. La 4T es la esperanza de las nuevas generaciones: hay relevo. pic.twitter.com/uJAFTNGeVX — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 13, 2022

“Nuestra lucha es por una vida que merezca ser vivida”: Andrea Chávez

El pasado 8 de marzo, en la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada Chávez celebró su cumpleaños ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; la ministra de la Corte, Loretta Ortiz; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman Zylbermann; y secretarias de Estado.

En su discurso ante López Obrador, la diputada de Chihuahua saludó “con mucho orgullo al presidente que nos devolvió la esperanza de saber que no estábamos condenadas y condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo”.

“Las luchas de hoy son los derechos de mañana. Estamos aquí gracias a las batallas que tantas mujeres valientes dieron durante siglos; también, gracias a lo que fueron privilegios y poco a poco se están transformando en derechos”, expresó al destacar a Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serdán, Adela Velarde, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Griselda Álvarez.

“Tenemos dolores tan profundos que jamás encontrarán cicatriz, pero no podemos desistir. En este proceso de transformación se abrió una ventana democrática con un gobierno que no reprime, que no justifica nuestras muertes, como en el pasado, con un gobierno al que se le pueden hacer críticas legítimas.

“Nuestra lucha es por una vida que merezca ser vivida. Gracias a todas las morras que están en las calles construyendo una vida libre de violencia”, también pronunció Daniela Chávez.

