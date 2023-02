AMLO y ministra Piña se encuentran ahora en Marcha de la Lealtad

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza este jueves 9 de febrero el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad y los 200 años del Heroico Colegio Militar, donde se encontró en un segundo evento público con la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

A la Marcha de la Lealtad, realizada esta vez en el Centro Histórico, también asistió el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien fue relegado de lugar junto a Piña en días pasados, en la Conmemoración de 1917 en Querétaro.

También está presente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obardor, y el secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, así como el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

En un templete con la leyenda Marcha de la Lealtad, otros miembros del gabinete e invitados presenciaron la escenificación de este evento.

El presidente López Obrador declaró este miércoles que gracias a él, la ministra Piña es presidenta de la Corte.

“La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, declaró López Obrador.

También lee: ¿Por qué AMLO encabeza la Marcha de la Lealtad por primera vez en el Centro y no en el Castillo de Chapultepec?

El encuentro de López Obrador y la ministra Piña se también da luego de que el titular del Ejecutivo dijo que la presidenta de la Corte no se puso de pie cuando él ocupaba su lugar en el 106 aniversario de la conmemoración de la Constitución.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra de la SCJN, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente. Desde luego en la formalidad desde el Porfiriato se hablaba de la división del equilibrio de Poderes, pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo.

“¿Cuándo se había visto que se quedara sentada el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía”, dijo.



***Con información de Alberto Morales y Daniela Wachauf

ed