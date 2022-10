AMLO vulnera al Ejército con falso debate de retirarlo de las calles: Santiago Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que el presidente Andrés Mnauel López Obrador está vulnerando al Ejército al crear un falso debate sobre su retiro de las tareas de seguridad pública, ya que actualmente se encuentran establecidas en el artículo quinto transitorio de la Constitución.

“La discusión es si se va o no a prorrogar la estrategia fallida de la seguridad que ha enfrentado este gobierno, ahí es donde está el debate”, puntualizó.

Dichas declaraciones se dieron después de que el presidente López Obrador dijera en conferencia de prensa que ve el tema como un asunto politiquero de parte de los diputados y senadores que no apoyan la reforma para prolongar la permanencia del Ejército en las calles.

“Utilizar la tribuna pública para tratar de manipular un argumento, Presidente, pues es un grave error, otra vez estamos desinformando, estamos engañando con argumentos que no son los argumentos propios y no trate de hacer ver ni a nuestro partido, ni a nuestros gobernadores con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población o a mi propio partido en contra de las Fuerzas Armadas, presidente, eso no se lo vamos a permitir”, destacó el legislador albiazul.

Dijo que su bancada no permitirá que se ponga en una situación de vulnerabilidad a las Fuerzas Armadas al prorrogar el citado artículo constitucional porque sería alargar una inconstitucionalidad.

“Sabe que la Constitución se está incumpliendo y al prorrogar esta actividad de esta manera, inconstitucionalmente, sabe la vulnerabilidad que esto arropa, que esto trae como consecuencia”, destacó el legislador blanquiazul.

Destacó que el Ejército tiene que coadyuvar en las funciones de seguridad pública en la medida que la Guardia Nacional consolide su presencia territorial, su capacitación y esté apta ya para enfrentar lo que es toda la seguridad pública.



El presidente de la Mesa Directiva detalló que todos los delitos que comete el crimen organizado son de carácter federal y que el 80 por ciento de la violencia que se origina en este país viene del crimen organizado, por lo que tampoco se puede transferir responsabilidades a los gobiernos locales y municipales, ya los delitos federales son responsabilidad de la federación.



Con información de Antonio López

