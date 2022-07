AMLO ve como campaña de desprestigio preocupación de asociaciones por asesinatos de periodistas en México

Luego de que Fernando de Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), calificara como “inadmisible” el número de periodistas asesinados en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estas declaraciones son parte de una campaña de desprestigio en contra de su gobierno, pero que no hay que “rasgarse las vestiduras”.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que “es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México, estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando nos les gusta un gobierno o no les conviene un gobierno o protegen a medios de información de México que están molestos porque ya no se reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernando de Yarza aseguró que matar comunicadores no se puede aceptar y debe de haber apoyo explícito de las autoridades a los periodistas.

Señaló que le preocupa cuando escucha al presidente López Obrador amenazar a la prensa, pues “es algo que no se puede aceptar y tiene que haber un apoyo explícito de las autoridades a la profesión periodística".

Lee también: AMLO defiende sus obras de los “ultraconservadores y reaccionarios”... y critica barda de Calderón

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ardm /ed