AMLO solicitará información sobre investigación

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará a Estados Unidos información sobre la investigación que realiza contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para saber si hay más militares vinculados con el narcotráfico.

“Se habla de pruebas, llamadas, videos, vamos a ver lo que hay sobre esto, y sí, vamos a solicitar al gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer estas operaciones de complicidad, con esa información se abriría una investigación en la Fiscalía General”, indicó.

En entrevista en el Monumento a la Revolución, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que la detención del general Cienfuegos no modifica una relación histórica con Estados Unidos.

En la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo: “Tengo que cuidar a la institución, todos debemos de cuidarla, esa es mi opinión. No apostar a que se socave, se debilite. El Ejército es surgido de un movimiento popular. El soldado es pueblo uniformado, es una muy importante institución del Estado mexicano, entonces no podemos apostar a debilitar una institución como el Ejército”.

Explicó que aun con lo complejo y vergonzoso del caso se debe focalizar bien el problema, encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar a toda la institución.

Indicó que hoy se conocerá si el general Cienfuegos Zepeda enfrentará su proceso en libertad, por lo que se debe esperar a que se desarrolle el juicio y se compruebe la presunta protección del exalto mando militar a un cártel que antes era de los Beltrán Leyva.

El Presidente López Obrador expresó que la defensa al Ejército mexicano no significa encubrir a nadie, porque si resulta responsable, que se castigue, y si hay otros oficiales involucrados igual.

“Le he dicho al general [Cresencio] Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema, ahora sí que como comandante supremo voy a ser el vocero, porque es un asunto muy delicado y quiero darle seguimiento, informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”, señaló.

Recordó que desde la oposición, en 2017, criticó el uso excesivo de la fuerza en un operativo de la Marina en Tepic, Nayarit, donde fue abatido Juan Francisco Patrón El H2, líder del cártel por el cual es investigado Cienfuegos Zepeda.

Sin comentarios por elecciones

El presidente de la República rechazó hablar sobre la derrota de Morena en los comicios locales en Hidalgo y Coahuila y agregó que lo importante es que las elecciones sean limpias.

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo federal informó que desde hace dos meses se realiza una prueba semanal para estar seguro que no se ha contagiado de coronavirus y así no contagiar a nadie.