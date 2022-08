Cuestionado por las críticas del exmandatario Felipe Calderón al subsidio a combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno tiene “enfoques distintos”.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador acusó que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, “pero tiene el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse, y hasta me da gusto que no coincidamos”.

“Pues son enfoques distintos, es que somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos le llaman populismo, paternalismo, todo lo que se destina a apoyar a la gente y consideran que es fomento lo que se destina a apoyar a los potentados o rescate, y además pues mucha hipocresía en todo esto”, expresó López Obrador.

“Ahora, si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo, entonces sí tendrían razón. Y nosotros, en vez de caer en la autocomplacencia, tendríamos que rectificar.

“Pero no, se está entregando este subsidio para que no aumenten las gasolinas, que no aumente el diésel y esto nos está ayudando a que no se nos incremente tanto la inflación. Si no estuviésemos otorgando este subsidio a las gasolinas, al diésel, tendríamos una inflación del 1% y eso afecta muchísimo a la economía de todos, porque se tendrían que seguir aumentando las tasas de interés, el que tiene una hipoteca tendría que pagar más de interés, aumenta la carestía, se puede comprar menos, hay riesgos de una crisis de consumo, porque la inflación afecta mucho a todos y fundamentalmente a los pobres”, añadió.

López Obrador indicó que lo que tiene que procurar cualquier gobierno es cuidar la economía del pueblo.

“Seguramente Calderón, como el que está ahora en Estados Unidos, que fue candidato, piensa igual, Anaya, de que para qué invertíamos en refinerías si ya venía la etapa de los autos eléctricos”, declaró.

López Obrador también mencionó que en el sexenio de Calderón se hizo una “simulación” para construir una refinería.

“Entonces, pensamos distinto. Nosotros, no ahora, llevamos 20 años hablando de la autosuficiencia energética, de que tenemos que producir lo que consumimos en energéticos y en alimentos (...). }

“Pero no sólo ellos, Calderón y Anaya, muchísimos pensaban lo mismo, y siguen pensando lo mismo, que el negocio es vender petróleo crudo, no darle valor a la materia prima. Bueno, desde antes, para no estar pensando que es Calderón o Anaya, desde Salinas, el secretario de Hacienda, Aspe, no se me va a olvidar, declaró que en un mundo globalizado no hacía falta producir en México o destinar fondos para fomentar la producción agropecuaria.

“Ahí empezaron a desmantelar todos los apoyos al campo, que desde luego había corrupción, pero no se erradicó la corrupción; al contrario, se intensificó. Decía que en un mundo globalizado, si hacía falta maíz o frijol, se podía comprar afuera. Y ese pensamiento predominó más de tres décadas”, añadió.

“Nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que hay que ser autosuficientes, que hay que producir en México lo que consumimos”, expresó.

