Atoyac de Álvarez, Gro.- Al manifestar que "prácticamente se robaban todo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al llegar a la Presidencia de la República se sorprendió de ver los contratos "leoninos" y transas que se hacían en el gobierno.

Al encabezar en Atoyac, Guerrero, la supervisión de programas sociales en la entidad, el mandatario federal consideró que la corrupción era mucho más de lo que imaginaba.

"Hasta yo me sorprendí. Yo siempre luché contra la corrupción, escribí libros contra la corrupción, pero cuando llegué a la Presidencia y empecé a ver contratos leoninos y todas las transas que hacían. Me quedé sorprendido".

“La corrupción era mucho más de lo que yo imaginaba. Prácticamente se robaban todo”, dijo.

A la 4T ya nadie la detiene

Acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado, el presidente López Obrador aseguró que su movimiento de transformación “ya no lo detiene nadie” y en las próximas elecciones presidenciales de junio la cuarta transformación continuará.

Como lo había asegurado por la mañana en Zihuatanejo, el mandatario federal reiteró que a la persona que le entregará la banda presidencial será alguien que piensa “como ustedes, que piensa como yo”.

“No se preocupen por el futuro porque esto ya se echo a andar. Esto ya no lo detiene nadie, la transformación va a continuar. Yo voy estar siete meses y días, es lo que me falta porque ya cierro mi ciclo, soy maderista, sufragio efectivo no reelección. Además, no hay que tenerle apego ni al poder ni al dinero.

“Ahora qué les digo, yo le voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como ustedes, que piensa como yo. Entonces no hay nada que temer, va a continuar la transformación hacía adelante”.

