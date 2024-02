Al manifestar que “es como el mundo al revés”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organizadores de la Marcha por Nuestra Democracia, que se llevará a cabo mañana domingo, defienden y buscan que regresen los corruptos.

En Palacio Nacional, el cual amaneció ayer blindado por vallas metálicas de cerca de tres metros, el Mandatario señaló a los convocantes de ser quienes promovían y ejecutaban todos los supuestos fraudes electorales que han habido en México.

“Ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González hijo, de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia. ¿Cómo les va a importar la democracia, si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la Presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés”, dijo.

En conferencia y a cuatro meses de la elecciones presidenciales, el titular del Ejecutivo aseguró que “lo que viene es mejor” e incluso, mandó un mensaje a sus adversarios para que “no se hagan ilusiones” de que regresarán, pues afirmó que el pueblo no quiere que regrese el clasicismo, el racismo ni los fifís.

Señaló que pese a que hay una guerra sucia en contra de su gobierno “no pasa nada, nos hacen lo que el viento a Juárez.

“La gente ¿cómo va a querer que regrese la corrupción? ¿Cómo va a querer la gente que regrese la humillación al pueblo? ¿Cómo va a querer que regrese el clasismo, el racismo, los fifís, los que no le tienen amor al pueblo, los que tienen como Dios al dinero? Ya, que ni se hagan ilusiones.

“Está bien, ¿no?, que hagan su lucha y hasta la guerra sucia, no pasa nada, nos hacen lo que el viento a Juárez, es su derecho y vivimos en una democracia”.

“Quien me sustituirá tiene el mismo pensamiento que yo”

Por la tarde, en Morelia, Michoacán, y a siete meses de concluir su sexenio, el Presidente afirmó que se retirará tranquilo de la vida pública porque “quien lo va a sustituir” tiene el mismo pensamiento e ideales para continuar con la transformación del país.

“Nosotros estamos sentando las bases y abriendo el camino, este movimiento va a continuar, va a seguir la transformación.

“Por eso ya estoy contento, ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro, no puedo decir más cosas porque me pueden sancionar o cepillar, pero si les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas, y por eso me voy a retirar tranquilo”.

López Obrador reiteró que se va a jubilar porque es “maderista” y partidario del “sufragio efectivo, no reelección”.