A dos semanas del inicio de las campañas presidenciales, este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su relevo será “la señora Justicia“, la cual, indicó, piensa como él, por lo que se garantiza continuidad de la cuarta transformación.

Al encabezar la supervisión de los programas sociales en Zihuatanejo, Guerrero, el Mandatario federal pidió a los cientos de pobladores que acudieron a la Unidad Deportiva del municipio a que no se preocupen por el resultado de las elecciones presidenciales porque "no hay nada que temer", pues garantizó que los apoyos de los programas sociales continuarán.

“El futuro, el porvenir viene acompañado de una señora que se llama 'Justicia'. No puedo yo decir más, estoy contento porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo”.

Acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado, el presidente López Obrador destaco que ya suman 32 millones de familias que en todo México reciben por lo menos un programa del bienestar.

“Cuando menos un programa del bienestar le está llegando a 32 millones de familias, de 35 millones que somos. Y los otros tres millones de familias también se benefician porque como se está destinando recurso abajo, se reactiva la economía, se beneficia la industria, el comercio”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal también anunció que se reforzará la seguridad en Zihuatanjeio con un nuevo cuartel de la Guardia Nacional (GN) y el cual se comprometió a inaugurar antes de que termine su sexenio.

Reconoció que si no hay seguridad, se ahuyenta el turismo.

“Ya van a haber 500 de la Guardia Nacional para la protección de ustedes, de la gente, pero también este es un centro turístico importante, y cuando hay inseguridad se ahuyenta el turismo, esa es una actividad que hay que cuidar porque el turismo no sólo produce riqueza sino distribuye la riqueza, trabajan muchos, en hoteles, transporte, los turistas, el comercio.

"Eso es muy bueno para Zihuatanejo, hay que cuidarlo. Por eso vamos garantizar la seguridad, no de manera facista, porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con más violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien; que no haya pobreza, que no haya necesidad, que se atienda a los jóvenes”, agregó.





































