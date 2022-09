AMLO se lanza contra Osorio Chong por oponerse a que Guardia Nacional pase a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, a quien acusó, junto con todos los panistas, de ser de “de lo más retrógrada y autoritario que pueda haber como buenos conservadores”, esto tras oponerse a que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador recordó que Osorio Chong fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto y afirmó que por eso el senador priista quiere que la Guardia Nacional dependa de esa dependencia, como ocurría con la extinta Policía Federal



“Ahora que estoy viendo esto de Chong, votando en contra de que la Guardia Nacional depende o tenga, dependa de la Secretaría de la Defensa o se le dé un plazo hasta el 28 al Ejército y a la Marina para ocuparse de temas de seguridad pública, que nos importan mucho para conseguir la paz, y veo a Chong y a todos los panistas, que son de lo más retrógrada y autoritario que pueda haber, como buenos conservadores, pues es el mundo al revés”, dijo.



“Antes, la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó, o no quería, o no quiere. ¿Él que era, secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, Osorio Chong o de Seguridad Pública? Cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna”, señaló.



Al manifestar que “Nosotros no somos Chong”, el presidente López Obrador también se lanzó en contra del senador priista al acusarlo de cerrar la Normal Rural del Mexe, en Hidalgo, cuando fue gobernador de esa entidad.

Aseguró que su administración apoyará a todas las normales rurales que aún quedan para que no les falte nada.



“No les van a faltar los recursos, estamos a favor de la educación pública. Nosotros no somos Chong, que cerró El Mexe, la normal rural de Hidalgo, no, nosotros vamos a apoyar las normales rurales y que no les falte nada, y vamos a defender la educación pública y estamos en contra de la privatización de la educación”, agregó.



