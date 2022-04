AMLO. Revela que ya firmó iniciativa de reforma a Ley Minera para protección del litio

Al manifestar que “no nos van a poner contra la pared” corporaciones ni gobiernos extranjeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que esta mañana ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera que busca establecer que el litio sólo puede ser explotado por el Estado mexicano para que, en caso de que este domingo su reforma en materia eléctrica no pase en la Cámara de Diputados la presentará de inmediato al día siguiente.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que la reforma constitucional a la Ley Minera sólo necesitan la mayoría simple de la Cámara de Diputados, cantidad suficiente con la que cuenta Morena y sus aliados.

“Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de legisladores, ya tenemos, acabo de firmar la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la nación”.

“Entonces vamos a esperar el domingo, y de inmediato, entra la iniciativa del litio”, dijo.

“¿Ya lo da por hecho (que no se apruebe su reforma eléctrica?”, se le preguntó.

“No, nada mas para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio que lo ambicionan, porque me consta tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, respondió.

maot