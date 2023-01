AMLO revela que la ministra Piña lo buscó y hablaron para felicitarla; “no tenemos que pensar lo mismo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se comunicó con la nueva presidenta de la SCJN, ministra Norma Lucía Piña, a quien la felicitó por ser la primer mujer al frente del Máximo Tribunal.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que la ministra presidenta lo buscó vía telefónica y él le regresó la llamada.

“Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, pero tan luego me informaron me comuniqué con ella, pues felicitándola sobre todo por ser la primer mujer en la historia, presidenta de la SCJN”.

“Lo demás ella ya sabe, no tenemos porque pensar lo mismo, no solo porque representamos a dos poderes que son independientes y que son autónomos, sino porque que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual”, destacó.

AMLO destaca elección de la ministra Piña en la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la elección de la nueva presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, quien -dijo- ha votado en contra de las iniciativas del Ejecutivo, y calificó como histórico el hecho de que una mujer encabece al máximo tribunal del país.

“Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia”.

