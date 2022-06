AMLO. Reuniones con empresas de energía de EU es para ordenar el “desbarajuste” que heredamos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las últimas dos semanas sostuvo 16 reuniones con empresas estadounidenses del sector energético de Estados Unidos con inversiones para ordenar “todo el desbarajuste” que heredó su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, así como integrantes de su gabinete del sector energético, se alcanzaron acuerdos con la mayoría de las empresas con las que se dialogó.

“Ayer terminamos 16 reuniones con 16 empresas estadounidenses para tratar asuntos de energía eléctrica, como de gas y petróleo, para ordenar todo el desbarajuste que se heredó porque en algunos casos entregaron permisos en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión, sin embargo se entregaron los permisos; en otros casos sin permiso construyen plantas de energía; en otros casos no tenían terminales para almacenar combustible y hacían trasvase y se demuestra de que esto facilitaba el contrabando de diesel, sobre todo se trataron asuntos de inversiones para plantas de licuefacción y se vio lo de Talos (Energy) cómo explotar el yacimiento (Zama) que tiene mucho potencial".

Lee más: México demostrará al mundo que es uno de los países que más energía limpia produce y producirá: AMLO

“Estuvimos con el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) y con los gerentes de las empresas, les diría que casi en todos los asuntos hubo acuerdos, y creo que fue muy bueno este diálogo. Estuvimos horas atendiendo los temas, el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), a veces el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández), la secretaria Energía (Rocío Nahle), el director de la Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett), el director de Pemex (Octavio Romero Oropeza), todos los técnicos atendiendo caso por caso”, explicó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot