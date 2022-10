AMLO respalda recomendación de la CNDH para “la transformación” del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra Ibarra, en el diferendo con el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la iniciativa presidencial en materia electoral.

La CNDH emitió una recomendación mediante la cual exhorta a los legisladores a que aprueben una reforma en materia electoral que otorgue certeza sobre la organización de los comicios, así como la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas.

El jueves pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el proceso para diseñar una reforma electoral no pretende mejorar el sistema democrático, más bien propicia la captura del instituto como ocurrió con la CNDH.

“Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpia y libres, quién no está de acuerdo en que se respete el voto, quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electores, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que solo haya un organismo y no 32, quien no está de acuerdo en que no haya diputados y senadores plurinominales, que son los dirigentes o los achichincles de los dirigentes”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que quienes no están de acuerdo, son el empresario Claudio X. González y otros que han hecho fraude en elecciones.

El presidente López Obrador señaló que ahora “es como el mundo al revés” porque “los defraudadores, los mapaches electorales, ahora están convertidos en demócratas”.

Mencionó que los partidos políticos en el Congreso dominan al INE y al Tribunal Electoral, pero están en contra de la CNDH porque el hermano de la presidenta del organismo, defensor de los derechos humanos, está acusado de participar un movimiento armado o subversivo en la década de los años 70.

“Y ese grupo asesinó de manera injusta a don Eugenio Garza Sada; cuando se propone a la hermana de este joven, entonces toda la derecha en contra, pero que mejor para la CNDH a que alguien que le desaparecieron a su hermano, pero eso no lo perdonan. No sé cómo dicen ser católicos y no perdonan”, expresó.

Este domingo, la CNDH publicó la recomendación general 46/2022, “recomendando la transformación del INE y reivindicando el derecho del pueblo a la democracia”.



ed