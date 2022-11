AMLO. Respalda decisión de la SEP de reprobar a alumnos de primaria y secundaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de permitir que maestros de primaria y secundaria puedan reprobar a sus alumnos en este ciclo escolar 2022-2023.

A pregunta expresa en la conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que “no soy todologo” “no soy sabelotodo”, por lo que destacó que Leticia Ramírez, titular de la SEP, es maestra y que las decisiones de la dependencia se toman por un consejo de expertos y pedagogos.

“Las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza, y no todo me lo informan o no todo me lo consultan”.

Lee más: “Tenemos mucho que celebrar”: AMLO llama a participar en la marcha del 27 de noviembre

“Leti (Leticia Ramírez) es maestra, y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la secretaria de Educación, pues yo la apoyo (…) Pero no soy todólogo, ¿eh?, no soy sabelotodo”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot