El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que las series de narcotráfico vuelven a criminales “hasta ídolos” y transmiten un mundo “color de rosa”.

Sin embargo, en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la realidad es otra y que tiene que ver con la destrucción de las personas por las drogas, algo que, reprochó, no se muestra en estas series.

“Siempre hemos hablado de que solo hay series de narcotraficantes, se vuelven hasta ídolos, se trasmite un mundo color de rosa, de residencias lujosas, de carros último modelos, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder, eso es lo que se sabe y resulta hasta muy lucrativo todo eso.

“Sin embargo hay otra realidad, la otra cara de la moneda, que tiene que ver con la destrucción de las personas con las drogas y sobre todo de jóvenes y eso no se difunde, eso no está en la televisión ni en las series. Eso no aparece”, criticó.

Lee también Revelan que desde los 9 años, niños secuestran y matan para crimen organizado

En conferencia de prensa matutina, López Obrador advirtió que si se descuida y no se atienden las causas que originan el consumo de drogas, esta se vuelve pandemia, por lo que señaló que es mejor prevenir, fortalecer valores, transmitir información y atender a los jóvenes.

“Si nos descuidamos, si no atendemos las causas, si no informamos, se convierte en pandemia el consumo de drogas, y es terrible. Entonces es mejor prevenir y fortalecer valores y transmitir información a las familias y atender a los jóvenes y desde luego informar sobre el daño terrible que causan las drogas”.

“Entonces hay que informar sobre el daño de las drogas, y todo lo que está relacionado con el tráfico de las drogas, el consumo, el porqué de las adicciones, por qué la infelicidad, por qué el vació, por qué el abandono de los jóvenes, por qué se opta, por qué se toma ese camino, qué está pasando en lo social, en lo familiar, por qué se busca esa felicidad transitoria y fatal, en vez de vivir felicidades siempre, sin las drogas”, agregó.

Con información de Alberto Morales

Lee también IMSS despide a subdirector de Cardiología en Hospital Siglo XXI por actos sexuales durante videoconferencia