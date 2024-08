Aunque le vayan a gritar a su quinta de Palenque “¡compañero! ¡escucha! ¡en la hamaca no se lucha!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se retirará contento y satisfecho de la política al concluir su mandato.

“Por eso, aunque vayan allá a gritarme a Palenque, que me van a ir a pedir que yo ayude en algo, de una vez les digo que ya cumplí y no le hace que me vayan a gritar allá aquella consigna de antes que decía ‘¡compañero! ¡escucha! ¡en la hamaca no se lucha!’, aunque me vayan a decir eso ya me toca descansar un poco y voy a seguir escribiendo”.

Desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, en la inauguración de la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, el Presidente destacó que entregará la banda presidencial a la primera mujer presidenta en la historia de México.

“¡La pri-mera! ¡la pri-mera! ¡la pri-mera! ¡la pri-mera!”, encabezó -desde el atril presidencial- el Mandatario la arenga en favor de Claudia Sheinbaum Pardo.

Adelantó que su sucesora será la primera Presidenta sólo en México, será la mejor presidenta del mundo.

El Mandatario además celebró que política de mayor nivel, después de Sheinbaum, “la número dos”, será la próxima secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, quien es originaria de la huasteca potosina.

“La futura Secretaría de gobernación Rosa Isela Rodríguez, es huasteca. Saben ustedes, los que tienen más edad, y saben sobre la cuestión política que el segundo lugar, el número dos, está la Presidenta y el segundo lugar es la secretario o secretaria de Gobernación, huasteca, se rayaron”, dijo.

