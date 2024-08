El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se lastime la relación México-Estados Unidos tras las declaraciones que hizo ayer el embajador Ken Salazar, quien aseguró que la reforma al Poder Judicial es un riesgo a la democracia mexicana.

Sin embargo, el Mandatario federal señaló que el envió de la nota diplomática por parte de la Secretaría de la Relaciones Exteriores (SRE) en donde calificó de "acción inaceptable de injerencias" las declaraciones del embajador es por una cuestión de principios que no se puede dejar pasar.

“Está bien, está bien, está bien, son cuestiones de principios, que no pueden dejarse pasar”, dijo en conferencia de prensa.

“¿No se lastima la relación bilateral con Estados Unidos?”, se le preguntó.

“No, no, somos libres. No en Nueva York está la estatua de la Libertad y no es un símbolo vacío, no debe de ser un símbolo vació”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que todavía no hay fecha para que se reúna con el embajador de Estados Unidos y con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

"Todavía no sabemos porque no hay tema ahorita, nada más este ", dijo.

En Palacio Nacional y a pregunta expresa de que si invitará a Ken Salazar al desfile del próximo 16 de septiembre por el Día de la Independencia, el Mandatario federal aseguró que no se invita a los embajadores.

“No se invita a los embajadores, a nadie se invita. Una vez vinieron invitados de algunos países que vienen a desfilar que es distinto y vino una escolta rusa, ¡Uy! todo un escándalo, pero siempre se invita a todos los países para que marchen en el desfile” respondió.

