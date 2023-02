AMLO reitera intención de demandar a abogado de García Luna por daño moral: busca legista en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de interponer una denuncia en contra de César de Castro, abogado de Genaro García Luna, pues lo acusó de actuar de manera tendenciosa, “de querer manchar” y porque no puede ser rehén de ningún grupo de interés creado “de ninguna mafia y menos de extranjeros”.

En las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 18, de Hermosillo, Sonora, el Mandatario federal indicó que está buscando un abogado en Estados Unidos que pueda presentar esta denuncia y quien tiene que ser, detalló, honesto y una persona integra.

Reiteró que en caso de ganar, lo que se obtenga se entregará a familiares de víctimas que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico.

“En el caso del abogado de García Luna, ahí sí estoy analizando la posibilidad de denunciarlo porque no es contra Andrés Manuel López Obrador, es contra el presidente de México y primero está de por medio la honestidad, que es lo que consideramos más importante; segundo, no se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral y tercero de que no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros.

“Entonces estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y lo que se obtenga que se entregue a las víctimas, a familiares, los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico, pero estoy buscando a un abogado que tiene que ser de allá y que tiene que ser también honesto, una persona integra para que presente la denuncia contra el abogado, porque actuó de manera tendenciosa, clarísima, lo mandaron a eso, a querer manchar, y vamos a aclarar las cosas. Vamos al fondo de eso”, dijo

