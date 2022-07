AMLO recuerda cuando repartía volantes en camiones para promover el voto en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este martes la forma en que se subía a los camiones de pasajeros en su natal Tabasco para promover el voto, y en donde aseguró que nadie quería ser candidato de su movimiento, pero que ahora “como ya le salió carne al hueso" hasta se pelean.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que todos los días se subía a entre 400 y 500 autobuses para repartir volantes y exponer a los pasajeros su plataforma.

El Mandatario federal recordó que tenía que hablar rápido para poder subirse a la mayor cantidad de camiones y en donde a los pasajeros los exhortaba a que lograr la justicia y acabar con la corrupción.

“¿Qué hacíamos?, ¿qué hacía? Con mis volantes me ponía en la parada, en Villahermosa, en el camión, de los urbanos, y le pedía yo permiso al chofer y me dejaba, y ahí, que venía la gente sentada en el camión, hablaba rápido, que había que cambiar, que teníamos que lograr la justicia y acabar con la corrupción, y ya entregaba yo el volante y me bajaba por la puerta de atrás. ¿Se acuerdan de los camiones? Y de nuevo otro.



“Pues así, como en 400 o 500 hablaba yo en un día para sacarle provecho. Y sí visitar las comunidades, pero también esto otro”, aconsejó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que a principios de su movimiento nadie quería ser candidato, pero que ahora hasta se pelean “como ya le salió carne al hueso”.

“Había un compañero, Galileo, ya falleció Galileo ya grande, y a él le tocó todo el proceso de cuando nadie quería ser candidato porque había miedo. Nos costaba el que aceptaran ser candidatos cuando empezamos. Y una vez me escribió porque era muy ingenioso, me mandaba cartas de ahí de Jonuta, dice: ‘¿Se acuerda, licenciado, cuando empezamos, que nadie quería ser candidato? Ahora hasta se pelean, como ya le salió carne al hueso’ “.

