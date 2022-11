El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el diseño de la playera creada por el fashionista Edy Smol para la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, por sus cuatro años en la presidencia de México.

"Me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que lo estimo mucho, que me cae muy bien, a lo mejor lo perjudico, pero el compañero que hizo una camiseta", expresó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

-¿Edy Smol?, se le preguntó.

-Sí, le ofrezco disculpas por haberlo mencionado, porque luego les va re' mal a los que menciono, dijo el presidente.

Tras la mención que le hizo el Presidente en la mañanera, el "gurú de la moda" agradeció a López Obrador e informó que las playeras cada quien las manda hacer en su localidad, pues desde hace algunos días compartió en sus redes sociales el diseño, que la parte frontal trae la leyenda "Mi partido es México".

"Qué bonito que den trabajo a la gente de su localidad para tan noble causa", agregó Edy Smol.

Hace unos días, Edy Smol publicó en sus redes sociales la propuesta de boceto de una playera, para quien quiera portarla en la marcha convocada por el presidente López Obrador el próximo domingo.

"Queridos Amigos: Aquí les dejo el diseño de la playera guinda con dorado que me pidieron para la marcha: Un mensaje claro y conciso. Que cada quien las haga donde les quede cerca y estará increíble ver a miles y miles con ellas. Bendiciones", refirió el fashionista.

Queridos Amigos: Aquí les dejo el diseño de la playera guinda con dorado que me pidieron para la marcha: Un mensaje claro y conciso. Que cada quien las haga donde les quede cerca y estará increíble ver a miles y miles con ellas. Bendiciones pic.twitter.com/GyAzuRI1go — EDYSMOLWORLD (@EdySmol) November 18, 2022

Por lo anterior, López Obrador reconoció a Edy Smol en su mañanera y lo calificó de “pensador, crítico y creativo”.

En su conferencia mañanera de hoy, el presidente de México indicó que no es necesario acudir vestidos con alguna playera o algún color en particular a la movilización que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo e invitó a los asistentes a llevar sombreros contra el calor, así como pancartas, batucada y guitarras.

"No hace falta llevar camiseta, no, no, no, no, no, lo que hay que llevar sí, es posiblemente un sombrero, una gorra por el sol, ¡Ah! eso sí, guitarra, violín, acordeón, batucada, banda, marimba", señaló el presidente López Obrador.

"Nos reservamos el derecho de admisión a la marcha del 27 para violentos, provocadores, groseros y mal hablados", dijo.



apr