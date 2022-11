AMLO propone que agencias sanitarias de México y EU determinen seguridad del maíz transgénico amarillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al secretario de Agricultura de Estados Unidos Tom Vilsack, que sean las agencias sanitarias de México y Estados las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo para el consumo humano.

Confió en que por este tema México y Estados Unidos no lleguen a controversias dentro del T-MEC, pero dijo que si no hay acuerdos no hay porque alarmarnos, que se acuda a un Tribunal y que decidan, “pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”.

El presidente López Obrador dijo que en su encuentro de ayer con Vilsak fue muy claro en que México solo permite la importación del maíz amarillo transgénico para forraje, pero no para consumo humano.

“El tema es que ese maíz este sujeto a un permiso anual, de la Cofepris, que lo podemos ampliar y llevar a cabo un acuerdo para que la agencia de salud de Estados Unidos y Cofepris hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que no se aseguren que no son dañinos a la salud, no estamos en una postura cerrada.

“Incluso darnos tiempo, pero si no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano, afortunadamente nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco, el señor secretario de Agricultura que ya fue gobernador, tiene mucha experiencia, pues sabe que el maíz es originario de México y tenemos muchas variedades nativas, y que es nuestro patrimonio cultural”, sostuvo el mandatario.

Señaló que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, México opta por la salud, es lo mismo que cuando se plantea, si estamos de acuerdo en la justicia o en el derecho, decimos la justicia.

“Entonces se avanzó, el señor secretario de Agricultura es un agente consciente, nos entendió, hay también mecanismos para dirimir estas controversias, en el Tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico”.

