AMLO prevé relevo de Mejía Berdeja en Seguridad si va por la gubernatura de Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha hablado con Ricardo Mejia Berdeja, subsecretario de Seguridad, quien ha hecho públicas sus aspiraciones por competir por la gubernatura de Coahuila y donde ha trascendido que la buscará con el Partido del Trabajo y Partido Verde.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que él apoya a Armando Guadiana, quien ganó la encuesta de Morena como candidato a gobernador.

El Presidente manifestó que Mejia Berdeja es libre de tomar las decisiones que considere, pero advirtió que si decide competir por la candidatura, ya no podría estar como subsecretario de Seguridad.

“Es muy probable, no he hablado con él pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila. No sé por qué partido, eso es lo que tengo información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho, y si es candidato ya no va a trabajar con nosotros y vamos a nombrar a otro subsecretario y vamos a seguir informando cómo estamos castigando a quienes cometen delitos.

“Puede ser que ya mañana sepamos y es seguro de que ya tengamos el relevo y decir con mucha claridad de que, a título personal, yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas; yo apoyo a quien participa en una encuesta y ganan.

“El que gana, ese merece ser apoyado porque es un asunto, aunque partidista, estatutario. Se decide hacer una encuesta y ese es el que debe recibir el apoyo, no del gobierno, si no de los militantes y de los simpatizantes y de hasta los que tenemos licencia", dijo.

Agregó que el subsecretario Mejía Berdeja “es libre y no tiene ningún impedimento nada más que sí ya no podría estar de subsecretario”.

“Y hacer otra aclaración, para no decir que el presidente tiene dos candidatos y el bueno es este y no el otro y que quede muy claro: yo apoyo al que ganó la encuesta”, expresó.



